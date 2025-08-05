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“افتحوا الباب”.. لحظات رعب داخل قطار أمريكي اندلع فيه حريق هائل (فيديو)

الحريق أسفل إحدى عربات القطار
الحريق أسفل إحدى عربات القطار (منصات التواصل)
5/8/2025-|آخر تحديث: 01:13 PM (توقيت مكة)

اندلع حريق، الاثنين، أسفل قطار في محطة نيوبورت بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية حوالي الساعة 6:19 صباحا، فتسبب في لحظات ذعر وسط الركاب.

وامتلأت إحدى عربات القطار بالدخان الكثيف، وظهرت في مقطع فيديو مشاهد الهلع وترديد بعض الركاب عبارات مثل “افتحوا الباب”. وتظهر في المقطع المصور ألسنة لهب تتصاعد من تحت إحدى عربات القطار.

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد أصيب عدد من الركاب بالاختناق وتم إسعاف 13 شخصًا على الفور، ونُقل 9 منهم إلى المستشفى للفحص والمتابعة.

توقف حركة القطارات

وقد أدى الحادث إلى توقف حركة القطارات على بعض الخطوط، ثم استؤنفت الحركة تدريجيا بحلول الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبدأت هيئة سلامة النقل الوطنية (NTSB) تحقيقا رسميا لتحديد سبب الحريق الذي اندلع في القطار.

وما زال التحقيق جاريا لكشف ما إذا كان هناك انفجار أو خلل كهربائي أو ميكانيكي في الجزء السفلي الذي شبّ فيه الحريق.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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