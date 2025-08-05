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شاهد: لحظة نادرة توثق أول ثوران لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام في روسيا

This UGC photograph taken on August 4, 2025 and received courtesy of Vladimir Shadrin shows the eruption of Klyuchevskoy volcano - the highest active in Europe and Asia - on Russia's far eastern Kamchatka peninsula. (Photo by Vladimir Shadrin / UGC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT «AFP PHOTO / UGC / VLADIMIR SHADRIN» - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS [ NO ARCHIVE ]
لحظة ثوران بركان في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا (الفرنسية)
5/8/2025

وثق مرشدون سياحيون لحظة ثوران بركان كراشينينيكوف في شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، في حدث وصف بالتاريخي إذ يعد الثوران الأول للبركان منذ نحو 600 عام، بحسب وكالة الإعلام الروسية الحكومية.

ونقلت الوكالة عن أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة لثورات البراكين في كامتشاتكا، قولها: “هذا أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف منذ 600 عام”.

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وأضافت أن الثوران قد يكون مرتبطا بالزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة يوم الأربعاء الماضي، وبلغت قوته 8.7 درجات، ما أدى إلى صدور تحذيرات من أمواج مد بحري (تسونامي) وصلت حتى بولينيزيا الفرنسية وتشيلي، وأعقب ذلك ثوران بركان كليوتشيفسكوي، البركان الأكثر نشاطا في كامتشاتكا.

وأفادت وزارة خدمات الطوارئ الروسية بأن عمودا من الرماد ارتفع إلى مسافة 6000 متر نتيجة الثوران، بينما يبلغ ارتفاع البركان نفسه 1856 مترا. وأعلنت الوزارة رفع تصنيف الخطر إلى المستوى البرتقالي للطيران، ما يشير إلى تهديد كبير لحركة الطائرات في الأجواء المحيطة.

يذكر أن الزلازل والثورات البركانية تشكل مخاطر مستمرة في شبه جزيرة كامتشاتكا، التي تعد من أكثر المناطق نشاطا جيولوجيا في العالم.

المصدر: الجزيرة مباشر

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