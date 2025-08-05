قبيلة يمنية تصدر أول وثيقة ملزمة لتحديد المهور وتيسير الزواج

في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها على مستوى محافظة صعدة واليمن أطلقت قبيلة الغور في بني معين – مديرية رازح – وثيقة قبلية رسمية تهدف إلى تنظيم الزواج وتخفيف تكاليفه الباهظة، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تحول دون زواج الكثير من الشباب.

وبحسب الوثيقة التي بدأ العمل بها فور توقيعها في 22 يوليو/تموز 2025 (28 محرم 1447 هـ)، تم تحديد المهور على النحو التالي:

البكر: مليون ريال يمني (2000 دولار أمريكي).

الثيب غير المنجبة: 800 ألف ريال يمني (1600 دولار أمريكي).

الثيب المنجبة: 500 ألف ريال يمني (1000 دولار أمريكي).

رقابة صارمة

تتضمن الوثيقة آلية تنفيذ صارمة من خلال:

تشكيل لجان رقابية قبلية للإشراف على التنفيذ.

تكليف مشايخ محددين لمتابعة تطبيق البنود.

إنشاء صندوق خاص لتوريد الغرامات المالية من المخالفين.

فرض عقوبات محددة مسبقا لأي تجاوز لبنود الوثيقة.

“وقفة تاريخية” ضد مغالاة المهور

وأكد مشايخ القبيلة، أن هذه المبادرة تمثل “وقفة تاريخية” ضد مغالاة المهور التي باتت تهدد استقرار المجتمع وتؤخر زواج الشباب.

وقد بدأ التطبيق العملي للقرار فور صدوره، ووثّقت القبيلة أول زواج وسط إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد المواطنون بهذه الخطوة واعتبروها نموذجا يحتذى به في مختلف المحافظات اليمنية، مؤكدين أن الوثيقة تمثل وعيا قبليا أصيلا لحماية المجتمع من تبعات التكاليف المفرطة للزواج، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد.