حادث سمية الكتامي يشغل المصريين.. ماذا جرى للطالبة الأولى على الثانوية العامة؟

تحولت البهجة والسعادة التي تعيشها أسرة الطالبة المصرية سمية السيد الكتامي، الأولى على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة في قسم علمي رياضة، إلى حالة من الحزن والقلق والصدمة بعد إصابتها ووالدها بحادث تصادم عنيف في محافظة البحيرة شمالي البلاد.

حالة والدها خطيرة

ووفقًا لصحف محلية، وقع الحادث على طريق سريع أثناء توجههما من محافظة المنوفية إلى القاهرة الجديدة. وبينما نجت سمية واقتصرت حالتها على كدمات سطحية بسيطة، كانت إصابة والدها أكثر خطورة، حيث أصيب بكسر في الترقوة، وهو يخضع الآن لرعاية طبيّة مكثفة استعدادًا لعملية جراحية عاجلة.

وأكد والد سمية، أن العناية الإلهية أنقذت بناته من إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أن الحادث عكّر صفو فرحتهم بالتفوق.

تقلبات الحياة

وكما أثار تفوق الطالبة سمية -ابنة الأسرة البسيطة- حالة من الانبهار والسعادة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فإن الحادث أثار موجة من التعاطف والدعاء والتفاعل عبر المنصات المصرية.

وعبّر المستخدمون عن صدمتهم من سرعة تقلبات الحياة وتمنياتهم بالشفاء العاجل لسمية ووالدها. وأشار كثيرون إلى أن سمية تمثل نموذجًا مشرفًا للطالبة المصرية المتفوقة، وقد تحدثت عن دور والديها في دعمها، قائلة “كنت حاطة هدف قدامي أني أنجح، لكن كرم ربنا كان كبير… ماما وبابا كانوا دايمًا معايا”.

ابنة محافظة المنوفية سمية السيد الكتامي الأولى على الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة بمجموع 319 درجة pic.twitter.com/FHu8QBmgb1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 22, 2025

“العين أصابتها؟”

ويعيد الحادث فتح النقاش حول الحسد والغيرة والعين، وهي ظاهرة يعتقد البعض أنها مرتبطة بالشهرة المفاجئة. ويرى آخرون أن الحياة مليئة بالمتناقضات، وأن أقوى الأبطال هو من ينهض بعد السقوط.