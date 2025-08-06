حديقة حيوان دنماركية تطالب السكان التبرع بحيواناتهم الأليفة لإطعام الأسود

طلبت حديقة حيوانات “ألبورغ” في شمال الدنمارك من أصحاب الحيوانات الأليفة التبرع بأرانبهم، وخنازيرهم، ودجاجهم، بل وحتى خيولهم الصغيرة غير المرغوب فيها – ليس لعرضها، بل لإطعام الحيوانات المفترسة داخل الحديقة.

وقالت الحديقة في منشور على فيسبوك إنها تسعى إلى “تقليد السلسلة الغذائية الطبيعية للحيوانات”، مشيرة إلى أن “الدجاج والأرانب والخنازير تشكل جزءاً مهماً من النظام الغذائي لحيواناتنا المفترسة”.

وأضافت: “بهذه الطريقة، لا يُهدر شيء – ونضمن سلوكاً طبيعياً وتغذية ورفاهية لحيواناتنا المفترسة”، وأرفقت المنشور بصورة لوشق مفتوح الفم مكشر عن أنيابه.

ووفقاً لموقعها الإلكتروني، فإن الحيوانات المتبرع بها ستخضع لـ”القتل الرحيم بلطف” على يد موظفين مدربين، قبل تقديمها كغذاء لحيوانات مفترسة مثل الأسد الآسيوي والوشق الأوروبي والنمر السومطري.

وقد أثار الطلب العلني من الحديقة جدلاً واسعاً على الإنترنت، إذ عبّر البعض عن رفضهم لفكرة تحويل الحيوانات الأليفة إلى فريسة، في حين أبدى آخرون تأييدهم للنهج الذي يحافظ على السلوك الغذائي الطبيعي للحيوانات المفترسة.

وقالت نائبة مديرة الحديقة، بيا نيلسن، في بيان عبر البريد الإلكتروني إن هذه المبادرة مطبقة منذ سنوات، وتُعتبر ممارسة شائعة في الدنمارك.

وأضافت: “منذ سنوات طويلة ونحن نطعم الحيوانات الآكلة للحوم في الحديقة بأنواع من المواشي الصغيرة. وعند الاحتفاظ بحيوانات مفترسة، من الضروري توفير اللحوم لها، ويفضل أن تكون مع الفراء والعظام وغيرها من العناصر، من أجل نظام غذائي طبيعي قدر الإمكان”.

وتابعت: “لذلك، من المنطقي أن تُستغل الحيوانات التي يجب التخلص منها لأسباب مختلفة بهذه الطريقة”، مشيرة إلى أن الحديقة تتلقى تبرعات من الدجاج، والأرانب، والخيول.

وأكدت نيلسن أن الحيوانات المفترسة تشغل مكانة مركزية في الأنظمة البيئية، ولها دور أساسي في التوازن الطبيعي.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها حدائق الحيوان في الدنمارك الجدل بشأن طرق إطعام الحيوانات أو إدارة أعدادها.

ففي عام 2014، أثارت حديقة حيوان كوبنهاغن في العاصمة الدنماركية غضباً دولياً بعد قتل زرافة تُدعى “ماريوس” لتفادي التزاوج الداخلي، رغم عريضة جماهيرية طالبت بإنقاذها. وقد استُخدم جثمانها في الأبحاث وأيضاً كغذاء للأسود والنمور والفهود في الحديقة.

وبعد أسابيع، تصاعدت الانتقادات مجدداً عندما قتلت الحديقة أربعة من الأسود، لإفساح المجال أمام ذكر جديد بهدف التكاثر وإنتاج جيل جديد من الأشبال.