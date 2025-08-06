أول ظهور بالحجاب لفنانة مصرية أعلنت “توبتها” وسط تفاعل لافت (شاهد)

فاجأت الفنانة المصرية سما المصري متابعيها بظهورها لأول مرة مرتدية الحجاب، داخل لجنة انتخابية، مؤكدة “التوبة إلى الله”، وردّت على ما أثير حولها من انتقادات خلال الآونة الأخيرة بشأن سعيها من وراء ذلك إلى تصدّر “الترندات”.

ونشرت سما عبر حسابها على فيسبوك، الثلاثاء، صورًا لها بالحجاب، وعلّقت قائلة “زي ما أنا جاهرت بالمعصية لازم أجاهر بالتوبة… الحمد لله الناس اللي كانت بتشكك في حجابي وتوبتي آدي أول ظهور لي بالحجاب في انتخابات مجلس الشيوخ بمنطقة الأزبكية (في القاهرة)”.

وتابعت “يا رب تهدي كل عاصي وتقويني يا رب على الالتزام والثبات والاحتشام والأيام الجاية أقدر أعمل حاجة أكفّر بيها عن اللي فات يااارب ويسامحني أنا وكل اللي زيي آمين.. كل سنة وكلنا بخير يا رب”.

وفي منشور منفصل كتبت سما ردًّا على السعي وراء جذب التفاعلات “دا بوست ليا بتاريخ 3 مايو (أيار) 2025 يعني من 3 شهور، ولسه البوست دا موجود… يا ترى ساعتها برضو كنت بأدور على الترند زي ما في ناس بتتهمني؟”.

وأردفت “دا سؤال للناس اللي مش عايزه تسبني في حالي، مش هقولكم اتقوا الله فيا، لا اتقوا الله في نفسكم، أنا خلاص ارتحت عشان قرّبت من ربنا، لكن انتوا اللي لسه تعبانين عشان كده بقولكم: اتقوا الله في نفسكم مش فيا… ربنا كريم وغفور ورحيم”.

وأثار أول ظهور علني للفنانة المصرية بالحجاب، حالة من التفاعل عبر المنصات وسط فرحة ودعوات لها بالثبات.

يُشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ أجريت داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس/آب الجاري.