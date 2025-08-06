إغماء مفاجئ.. محمد صبحي يثير تفاعل الجماهير وهذه تطورات حالته الصحية

أزمة صحية مفاجئة ألمت بالفنان المصري الشهير محمد صبحي، أمس الثلاثاء، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوص طبية.

الحالة الصحية للفنان

وكشف نقيب نقابة المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي عقب تعرضه لأزمة صحية. وقال خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات إن الفنان تفانى وأخلص في عمله بشكل كبير، وشعر بالإرهاق وتعرض للإجهاد، الذي تسبب في وعكته الصحية.

وتابع “أطمئن الجميع وجمهور محمد صبحي، أن الحالة الصحية مستقرة ومن الممكن نقله لغرفة عادية بالمستشفى خلال ساعة”.

وقالت صحف محلية إن الفنان محمد صبحي، البالغ من العمر 77 عامًا، جرى نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة “إغماء” مفاجئ في منزله، نتيجة إرهاق شديد، حيث كان يركز جهده مؤخرا على أعمال مونتاج مسرحيته الجديدة.

من جانبه، طمأن شقيق الفنان، مجدي صبحي، الجمهور من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن أخاه الأكبر بخير ويخضع لبعض الفحوص الطبية للاطمئنان على صحته.

مسيرة فنية حافلة بالمسرح

يعد محمد صبحي من أبرز نجوم المسرح في مصر، حيث كرس الجزء الأكبر من نشاطه الفني لهذا الفن على مدار السنوات الماضية. وكانت آخر أعماله الدرامية التلفزيونية في عام 2013 من خلال الجزء الثامن من سلسلة “يوميات ونيس” الشهيرة.

وعاد صبحي مؤخرًا إلى المسرح بمسرحية “فارس يكشف المستور”، وهو عمل استعراضي غنائي تولى إخراجه وشارك في تأليفه. وسبقتها مسرحية “عيلة اتعملها بلوك” التي قدمها عام 2022.