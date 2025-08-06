هل إعادة غلي الماء في الغلاية ضار بالصحة؟

تُعد الغلاية الكهربائية من الأدوات الأساسية في كل منزل لتحضير المشروبات الساخنة بسرعة، مثل الشاي والقهوة. لكن يكثر الجدل حول سلامة إعادة غلي الماء الموجود بها من مرة سابقة، ويعتقد البعض بأن هذا التصرف قد يؤدي إلى تراكم مواد ضارة كالمعادن الثقيلة أو الأملاح مثل النترات والفلورايد، ما يدفع الكثيرين لتفريغ الغلاية في كل مرة. فما حقيقة هذه الاعتقادات؟

هل تتراكم الأملاح والمعادن؟

غلي الماء يؤدي إلى تحويل جزء من السائل إلى بخار، بينما تبقى الأملاح والمعادن الذائبة في الغلاية. لكن بما أن التبخر يكون ضئيلاً في كل مرة (خاصة بوجود خاصية الإطفاء التلقائي)، فإن تركيز تلك المواد لا يزيد بشكل جوهري أو خطِر.

على سبيل المثال، إذا غليت لتر ماء بتركيز فلورايد 1 ملغ لكل لتر وأخذت كوبين منه، فإن كمية الفلورايد في كل كوب ستكون متقاربة حتى ولو أعدت غليان ما تبقى.

أما لو أردت أن تجعل تركيز الفلورايد أو الرصاص في كوب ماء يصل إلى مستوى غير آمن، فهذا يحتاج إلى غلي وتبخير حوالي 20 لتر ماء حتى يتبقى فقط كوب واحد. هذا الأمر لا يمكن حدوثه أبداً عند استخدام الغلاية العادية في المنزل.

تأثير التكرار على الطعم والجودة

قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرًا بسيطًا في طعم الماء عند إعادة غليه بسبب نقصان الأكسجين المذاب أو تغيرات طفيفة في تركيز بعض المعادن، لكن هذا لا يؤثر على سلامة الماء الصحية.

التغيير في الطعم يظل أمرًا شخصيًا ويعتمد على مصدر الماء الأساسي وجودته. أما من ناحية الأمان، فإن المياه المعقّمة أساسًا، والمطابقة لمواصفات الشرب، تظل آمنة تمامًا للشرب بعد إعادة غليها، وفقا لموقع “ذا كونفرسيشن” المتخصص بالمقالات والمواد العلمية المكتوبة من قبل أكاديميين وخبراء.

الخلاصة العلمية

لا يوجد داعٍ لتفريغ الغلاية بعد كل استخدام أو القلق من إعادة غلي الماء، طالما أن ماء الصنبور لديك مطابق لمعايير مياه الشرب. إعادة غلي الماء لا ترفع تركيز المعادن أو الأملاح لمستويات ضارة، ولا تخلق مواد سامة. كل ما قد يتغير هو الطعم بحسب حساسية المتذوقين.

نصائح لضمان جودة الماء: