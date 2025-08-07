“أوبن إيه آي” تكشف عن “GPT-5” بقدرات غير مسبوقة… تعرف على أبرز المميزات

أعلنت شركة “أوبن إيه.آي” اليوم الخميس عن إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي “جي بي تي-5″، في خطوة وصفتها الشركة بأنها تمثل حلقة جديدة في مسار تحويل الذكاء الاصطناعي لطريقة عمل الشركات والثقافة العالمية.

وأكدت الشركة أن “جي بي تي-5” سيكون متاحًا لجميع مستخدمي تطبيق “تشات جي بي تي” البالغ عددهم 700 مليون شخص حول العالم.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي سباقًا متسارعًا بين أكبر شركات التقنية العالمية، وسط استثمارات ضخمة لتطوير مراكز بيانات تدعم هذه النماذج المتقدمة.

وتبرز أهمية النموذج الجديد في قدراته التي تستهدف تعزيز استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي، إذ أكدت الشركة أن “جي بي تي-5” يتمتع بكفاءة عالية في تطوير البرمجيات، والكتابة الاحترافية، والإجابة على الاستفسارات المرتبطة بالصحة والتمويل، ما يجعله أقرب “لخبير حقيقي على مستوى الدكتوراه”، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي سام ألتمان.

ومن أبرز مميزات “جي بي تي-5” اعتماده على تقنية “التفكير المتعمق” (test-time compute)، والتي تتيح للنموذج تخصيص قوة حوسبية إضافية عند مواجهة أسئلة أو مشكلات معقدة، مما يوفر إجابات أكثر دقة وعمقًا في العلوم والرياضيات وكتابة الكود البرمجي الفوري.

ورغم التطورات الملحوظة، بيّن بعض المراجعين أن الفارق بين “جي بي تي-4″ و”جي بي تي-5” ليس بقفزة ضخمة كتلك التي شهدتها الإصدارات السابقة، إلا أن التحسينات التقنية في النسخة الجديدة تعد نوعية وخاصة في مجال حلول البرمجيات عند الطلب واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال المتخصصة.

ويأتي هذا التطور فيما تواصل شركات التقنية الكبرى مثل “مايكروسوفت” و”ميتا” و”أمازون” و”ألفابت” رفع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، في ظل توقعات بارتفاع إنفاقها الجماعي هذا العام إلى نحو 400 مليار دولار، مما يعكس حجم الرهان العالمي على مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.