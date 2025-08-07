البطاطس تشعل معركة صحية.. باحثون يكشفون تأثيرا خفيا في جسمك

بيّنت دراسة جديدة أن تناول ثلاث حصص أو أكثر من البطاطس المقلية أسبوعيًّا قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وأن الأشخاص الذين يتناولون ثلاث حصص أسبوعيا يكونون عرضة أكثر من غيرهم لذلك.

وقام فريق دولي من الباحثين، منهم خبير بجامعة كامبريدج، بدراسة العلاقة بين استهلاك البطاطس وخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون، زيادة في خطر الإصابة بنسبة 20% لدى من يتناولون البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل، وقالوا إن ذلك لا يشمل من يتناولون البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة.

اختلاف طريقة الطهي

وبشكل عام، خلص فريق البحث إلى أن تناول البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، غير أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من البطاطس المقلية، بمعدل ثلاث حصص أسبوعيا على الأقل، كانوا عرضة أكثر للإصابة بالمرض بنسبة 20%.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة بالمجلة الطبية البريطانية “تختلف الأخطار الصحية المرتبطة بتناول البطاطس باختلاف طريقة الطهي”.

وأوضحوا أن “العلاقة بين ارتفاع استهلاك البطاطس وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني تعود بشكل أساسي إلى تناول البطاطس المقلية”.

فوائد كبيرة للحبوب الكاملة

كما خلص فريق البحث إلى أن استبدال ثلاث حصص من البطاطس أسبوعيا بالحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8%.

وتعليقا على الدراسة، قالت الدكتورة فاي رايلي، مسؤولة الاتصالات البحثية في جمعية مرض السكري في المملكة المتحدة “يظهر هذا البحث أن العلاقة بين البطاطس وداء السكري من النوع الثاني ليست واضحة كما قد تبدو”.

وأضافت رايلي أن “داء السكري من النوع الثاني حالة معقدة، حيث تؤثر العديد من العوامل في تطوره، بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر والعرق”.

وقالت فاي رايلي إن النظام الغذائي يمثل مجرد جزء من الصورة الكبيرة، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن طريقة تحضير الطعام يمكن أن تحدث فرقا.

وتؤكد توصيات الدراسة أيضا ضرورة التركيز على الحبوب الكاملة والتقليل من الأطعمة المقلية أو المعالجة بشكل كبير، وذلك لدعم نظام غذائي متوازن وتقليل الأخطار، بحسب الدكتورة فاي رايلي.