ببغاء يفضح شبكة مخدرات كبرى ويوقعها في قبضة الشرطة (شاهد)

في واقعة غريبة وملهمة، لعب ببغاء ناطق دور شاهد العيان الأبرز في إسقاط واحدة من أخطر عصابات المخدرات في بريطانيا.

فقد تمكنت الشرطة من تفكيك عصابة تتاجر بالكوكايين والهروين في مدينة بلاكبول، بعد أن عثرت ضمن التحقيقات على فيديو يُظهر الببغاء “مانغو” وهو يردد عبارة “اثنان مقابل 25!” – في إشارة واضحة إلى عمليات بيع المخدرات بأسعار محددة.

Astonishing moment pet parrot helps cops bring down huge drug gang pic.twitter.com/lspAUet6iP — The Sun (@TheSun) August 6, 2025

دليل إدانة

العصابة التي يقودها “آدم غارنيت”، والتي ضمّت 14 شريكا آخرين، زودت الببغاء بهذه العبارات في منزل حبيبته “شانون هيلتون”، حيث عثرت الشرطة أيضا على مبالغ نقدية ضخمة وكميات كبيرة من الكوكايين والهيروين أثناء مداهمة المنزل.

وخلال تفحّص الهواتف المحمولة المضبوطة، اكتشفت الشرطة مقاطع فيديو للببغاء وهو يردّد العبارات المرتبطة بالمخدرات ويلعب بالنقود التي جناها أفراد العصابة، لتشكل هذه المشاهد دليل إدانة إضافيا أدى إلى الحكم على أفراد الشبكة مجتمعين بالسجن لأكثر من 103 سنوات.

Talking Parrot Named Mango Helps Jail Blackpool Drug Gang Running Prison Operation for 103 Yearshttps://t.co/GFDwNbjFQc pic.twitter.com/jh3OpeWHoH — Britannia Daily (@BritanniaDailyy) August 6, 2025

“عميل سري من الطراز الأول”

وأشادت الشرطة بكفاءة أفرادها، وأكدت أن التحقيق كان معقدًا بسبب استخدام زعيم العصابة وسائل تواصل متطورة حتى أثناء وجوده بالسجن، لكنّ “مانغو” كان صاحب الدور الحاسم في تعجيل سقوط الشبكة.

وأثارت الواقعة موجة من التعليقات الطريفة على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن هذا الببغاء “عميل سري من الطراز الأول” وكأن الشرطة البريطانية استعانت هذه المرة “بجناحين وريش!”.