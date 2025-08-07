سمكة تشعل حريقا.. واقعة فاجأت رجال الإطفاء في كندا (شاهد)

في حادثة فريدة من نوعها، اندلع حريق أعشاب قرب بلدة آشكروفت غربي كندا بعدما أسقط طائر “أوسبري” (العقاب النساري) سمكة ضخمة فوق خطوط الكهرباء، ليتسبب في اندلاع النيران في الحشائش الجافة، حسبما أكّدت فرق الإطفاء الكندية.

تفاصيل الحادث الغريب -الذي وقع على بعد ستة كيلومترات (4 أميال) جنوب بلدة آشكروفت في مقاطعة بريتيش كولومبيا– تعود إلى يوم 30 يوليو/تموز الماضي، حين عثر المحققون على سمكة متفحمة على الأرض المحترقة.

“أراد تجربة السمك المطهو لأول مرة”

رجحت فرق الإطفاء أن الطائر “الأوسبري” اصطاد السمكة من النهر المجاور، إلا أن التعب وحرارة الطقس دفعاه إلى إسقاطها فوق الأسلاك الكهربائية، وهو ما أدى إلى تصاعد شرارة تسببت في اندلاع الحريق، حسب ما ورد في منشور طريف نشره فريق “آشكروفت فاير ريسكيو” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف المنشور بأسلوب ساخر: “ربما سئم الطائر أكل السمك النيّئ وأراد تجربة السمك المطهو لأول مرة!”.

وقد تسببت الواقعة في قطع التيار الكهربائي مدة وجيزة عن البلدة، في حين هرع رجال الإطفاء مع المزارعين، واستخدموا أكثر من 4800 غالون (18 ألف لتر) من المياه للسيطرة على النار. وقد أكد رجال الإنقاذ أن الطائر الجاني نجا من الحادث دون إصابات.

الحادثة التي بدت للوهلة الأولى طريفة حملت في طياتها تحذيرًا من أخطار الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب خلال موسم الصيف في أجزاء واسعة من كندا.