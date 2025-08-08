صدمة علمية: الشاشات قد تعرض الأطفال لأمراض القلب في تلك الحالة

كشفت دراسة حديثة أُجريت في الدنمارك أن قضاء الأطفال والشباب فترات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية يزيد بشكل ملحوظ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والمشكلات الأيضية.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن كل ساعة إضافية يمضيها الطفل أو المراهق يوميا أمام الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية أو التلفزيون ترفع من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واضطراب معدلات الكوليسترول، ومقاومة الإنسولين، ما ينعكس على زيادة خطر أمراض القلب والسكري لاحقا.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من ألف تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاما، وربطت بين وقت استخدام الشاشات، وعادات النوم، وعوامل الخطر الصحية.

وأظهرت النتائج أن الخطر المتزايد كان أكثر وضوحا بين المراهقين الأكبر سنا، كما أن الحرمان من النوم زاد من سوء هذه الآثار.

وقال الباحث الرئيسي ديفيد هورنر من جامعة كوبنهاغن إن تعريض الأطفال لساعات طويلة من الشاشات قد يؤدي إلى تحولات كبيرة في صحة القلب والأيض حتى مرحلة البلوغ.

ورغم وجود بعض الجدل العلمي حول آثار الشاشات، إلا أن معظم الدراسات تشير إلى أن الأطفال الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للأضرار الصحية مقارنة بالبالغين.