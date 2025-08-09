إصابة 3 بإطلاق نار في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.. والشرطة تعتقل مراهقا (فيديو)

شهدت ساحة تايمز سكوير، أحد أشهر المعالم السياحية في مدينة نيويورك، اليوم السبت، حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 عاما إثر مشادة كلامية.

وأثار الحادث حالة ذعر بين المارة، وأظهرت مقاطع “فيديو” متداولة لحظات الذعر وهروب المارة، إضافة إلى تقديم الإسعافات للمصابين ومحاصرة الشرطة لمركبة قرب الموقع.

وأعلنت إدارة شرطة نيويورك أن إطلاق النار وقع في نحو الساعة 1:20 صباحا بالتوقيت المحلي (05:20 بتوقيت غرينتش)، وأسفر عن إصابة فتاة (18 عاما) بطلق ناري في الرقبة، وشاب (19 عاما) في القدم، ورجل (65 عاما) في الساق اليسرى.

وأكدت السلطات أن حالة المصابين مستقرة، ويتلقون العلاج في المستشفى.

اعتقال مراهق

وأوضحت الشرطة أنها احتجزت مشتبها به يبلغ من العمر 17 عاما، وضبطت سلاحا ناريا في موقع الحادث.

وأشارت شرطة نيويورك إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك معرفة سابقة بين المشتبه به والمصابين.

وتعد حوادث إطلاق النار العشوائي شائعة نسبيا في الولايات المتحدة حيث تتوفر الأسلحة على نطاق واسع.

وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن الحادث يأتي في ظل انخفاض بنسبة 23% في حوادث إطلاق النار حتى 3 أغسطس/آب الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.