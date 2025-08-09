الذكر عند الولادة وأول ما يقال للمولود.. دليل إسلامي للآباء والأمهات

شرع الإسلام أذكارا وأدعية وسننا نبوية تجمع بين شكر الله تعالى على نعمة الولد، وحماية المولود من الشرور، وتشمل أعمالا مثل التحنيك، والأذان في أذن المولود، والعقيقة، وحلق الشعر، مع أدعية مأثورة للأم والمولود، وتهنئة الوالدين.

ما أول ما يجب أن يُقال أو يُفعل عند ولادة المولود في الإسلام؟

أول ما ينبغي فعله: حمد الله -عز وجل- وشكر نعمة الولد، ثم تحنيك المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، إذا تيسّر ذلك.

عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: “وُلِد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة”.

ما هو دعاء تسهيل الولادة للأم؟ وهل ورد عنه نص شرعي صحيح؟

قال الإمام النووي في كتاب الأذكار ينبغي أن يُكثرَ من دعاءِ الكَرْب.

وعن فاطمة -رضي الله عنها-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لَمَّا دنا ولادُها، أمرَ أُمَّ سلمة وزينبَ بنتَ جحشٍ أن يأتيا فيقرآ عندها آية الكرسي، و{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (سورة الأعراف 54) ويعوّذاها بالمعوذتين.

ما الأذكار التي تقال عند ولادة الطفل أو المولود الجديد؟

يُستحب تهنئة المولود له، بما جاء عن الحسن البصري -رضي الله عنه-، أنه علّم إنسانا التهنئة، فقال: قل: باركَ الله لكَ في الموهوب لك، وشكرتَ الواهبَ، وبلغَ أشدَّه، ورُزقت برهُ.

ويُسْتَحَبُّ أن يردّ على المهنئ، فيقولُ: باركَ الله لك، وبارَك عليك، أو: جزاك الله خيرا، ورزقك الله مثلهُ؛ أو: أجزلَ اللهُ ثوابَك؛ ونحو هذا.

ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود؟ وما هو الدعاء المأثور؟

يُستحبُ أن يؤذنَ في أُذُنِهِ اليمنى، ويُقيم الصلاة في أذنهِ اليسرى.

عن أبي رافع -رضي الله عنه- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذّنَ في أُذُنِ الحسنِ بنِ عليّ حينَ ولدتهُ فاطمةُ بالصلاةِ، -رضي الله عنهُم-. قال الترمذيُ: حديث حسن صحيح.

هل هناك أدعية لحماية الطفل من العين والحسد عند ولادته؟

كان النبي ﷺ يعوّذ الحسن والحسين فيقول: “أُعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة”، رواه البخاري.

ما السنن النبوية المتعلقة بالمولود؟

التحنيك: وهو أن يمضغ التمر ونحوهُ حتى يلين، ثم يدلك به حنك المولود.

عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، ويحنكهُم.

حلق الشعر: ويُستحب التصدق بوزنه فضة.

العقيقة: وهي الذبيحة التي تُذبح عن المولود، شكرا لله على قدومه، وتكون في اليوم السابع من ولادته.

وهي سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتكون بشاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.

عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “كلُ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سابِعِهِ، وَيُحلَقُ، ويُسَمَّى”، رواه الترمذي.

هل هناك أذكار أو أدعية معينة تُقال عند سماع أول صرخة للمولود؟

لم يرد في السنة ذكرٌ خاص، ويُستحب الحمد والشكر والدعاء بالبركة.

متى يُستحب تسمية المولود؟ وما الدعاء المناسب عند اختيار الاسم؟

السنَّة أن يُسَمَّى المولود في اليوم السابع من ولادته، أو يوم الولادة.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه (حلق الشعر)، والعقِّ (العقيقة)، رواه الترمذي.

هل هناك أدعية أو أذكار خاصة تقال عند إدخال المولود على أهله أو عند تهنئة الوالدين؟

وردت صيغة تهنئة: “بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت برّه”.

ويجوز الدعاء بما شاء: “جعله الله قرة عين لكم”.