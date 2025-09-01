شاهد: طفل ينجو بأعجوبة بعد إنقاذه من على سكة قطار معلق

تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة الملاهي الشهيرة “هيرشي بارك” بولاية بنسلفانيا الأمريكية من إنقاذ طفل صغير كان يسير بمفرده على سكة قطار معلق بارتفاع يزيد على 6 أمتار، في حادثة وثقتها عدسات الزوار.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطفل وهو واقف على سكة قطار “كابيتال بلو كروس مونوريل” المرتفعة، في حين علت أصوات الحاضرين، محاولين توجيهه للابتعاد عن الخطر، بينما تسلق أحد الزوار سطح مبنى قريب، وقفز لينقذ الطفل وسط تصفيق الحاضرين.

وقالت إدارة “هيرشي إنترتينمنت آند ريزورتس” إن الطفل كان قد فُقد في حدود الساعة 5 مساء بعد ابتعاده عن والديه، ودخل منطقة كانت مغلقة بالسلاسل وبها حواجز أمنية، مشيرة إلى أن القطار لم يكن يعمل أثناء الحادثة.

وأكدت الإدارة أن فرقها استجابت فورا للبلاغ، وجرى لمّ شمل الطفل مع أسرته بعد نحو 20 دقيقة من فقدانه دون أن يتعرض لأي أذى.

وأثنت الإدارة على يقظة الزوار وسرعة استجابة طاقمها، مؤكدة التزامها الدائم بأعلى معايير السلامة داخل “هيرشي بارك”.