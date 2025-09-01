شاهد: مصرع 4 جراء سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية شمالي باكستان

لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم الاثنين، إثر سقوط مروحية عسكرية باكستانية في منطقة جبلية متاخمة للحدود مع الصين والهند.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول عسكري قوله إن الطائرة سقطت بالقرب من قرية هودور في أثناء تحليقها من جيلجيت، البلدة الرئيسية في المنطقة الجبلية، إلى مدينة شيلاس، وهي مدينة تقع على نهر السند الذي يربط الشمال ببقية باكستان، بعد أن أصيبت بخلل فني.

وأضاف أن أحد الجنود تمكن من القفز ونجا من الحادث، بينما لقي الطياران حتفهما.

وقال فيض الله فرق، المتحدث باسم حكومة إقليم جيلجيت بالتستان، إن المروحية سقطت على ما يبدو في الإقليم بسبب عطل فني ثم اشتعلت فيها النيران. ولم يقدّم المتحدث أي تفاصيل إضافية، واكتفي بالقول إن السلطات تحقق في الحادث.

ومثل هذه الحوادث شائعة في باكستان، ففي الشهر الماضي، تحطمت مروحية كانت تنقل مساعدات إغاثية إلى منطقة باجور الواقعة شمال غربي البلاد المتضررة من الفيضانات، بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مصرع جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.