زرع شرائح الدماغ في 12 مريضا بالعالم بتقنية إيلون ماسك

قالت شركة نيورالينك التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك إنه تم زرع شرائح الدماغ التي تصنعها في 12 شخصا بالعالم.

ويمثل ذلك زيادة عن الإعلان السابق الصادر في يونيو/حزيران، عندما قال شريكها معهد بارو لطب الأعصاب إنه تمت زراعة الرقائق في 7 أشخاص مصابين بشلل حاد وأصبحوا يستخدمونها للتحكم في وسائل رقمية وأدوات مادية من خلال التفكير.

وقالت نيورالينك على منصة إكس أمس الثلاثاء إن المرضى حصلوا على أجهزتهم لمدة 2000 يوم، واستخدموها أكثر من 15 ألف ساعة.

وفي يوليو/تموز، قالت نيورالينك إنها ستطلق دراسة سريرية في بريطانيا لاختبار رقائقها، بشراكة مع مستشفيات كلية لندن الجامعية ومستشفيات نيوكاسل.

وحصلت الشركة على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو/حزيران.

There are now 12 people around the world with Neuralink implants. Collectively, they’ve had their devices for 2,000 days and accumulated over 15,000 hours of use. We look forward to continuing to explore the possibilities of neural interfaces with all of our participants! pic.twitter.com/OCuDN40abx — Neuralink (@neuralink) September 9, 2025

أول شريحة دماغية

بدأت الشركة تجاربها على البشر في 2024 بزرع شريحة في الدماغ بعد معالجة مخاوف متعلقة بالسلامة أشارت إليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية التي رفضت في بادئ الأمر طلب نيورالينك بهذا الشأن عام 2022.

وتلقى نولاند أربوغ (Noland Arbaugh) أول شريحة تم زرعها، وأبلغ بعد العملية عن قدرته على تحريك مؤشر الكمبيوتر عن طريق التفكير.

في وقت سابق كان عدد المرضى المبلّغ عنهم لا يتجاوز 3 فقط، وقد أشاد ماسك بقدرة أحدهم على تصميم ثلاثي الأبعاد والتحكم في الكمبيوتر باستخدام أفكاره.

وتتوسع أيضا شركات منافسة في هذا المجال مثل بارادرومكس (Paradromics) التي أجرت زراعة بشرية أولى في أواسط تكساس، وتهدف لمساعدة المرضى المصابين بالتصلب الجانبي الضموري (ALS) على التواصل، وعلاج حالات الصرع.