موقف طريف.. خطأ يحول مسار شابتين أمريكيتين من فرنسا إلى تونس (شاهد)

تحولت رحلة سياحية بسيطة إلى موقف كوميدي متداول على مواقع التواصل بعدما وجدت شابتان أميركيتان نفسيهما في إفريقيا بدلا من فرنسا. إذ كانتا تخططان لزيارة مدينة نيس الفرنسية، إلا أن خطأ بسيطا في حجز الطيران قلب الأمور رأسا على عقب.

الصدمة على متن الطائرة

عند صعودهما الطائرة التابعة للخطوط الجوية التونسية من روما، فوجئت كل منهما عندما أخبرها أحد الركاب أن الرحلة متجهة إلى تونس، مما دفعهما إلى البحث بقلق على غوغل عن موقع تونس. وعندما سألتا المضيفة عما إذا كانت الطائرة متجهة إلى نيس، ردت بالنفي.

ووفقا للقصة فإن وكيل الحجز (موظف شركة الطيران) ربما أخطأ في فهم طلبهما بسبب تشابه النطق بين “تونس” و”نيس”، ليحجز لهما رحلة إلى تونس بدلًا من وجهتهما الأصلية.

أخطأ موظف المطار في سماع الوجهة، فتحولت وجهة سائحتين من فرنسا إلى تونس pic.twitter.com/sPoX1ovS1w — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2025

من روما إلى تونس.. ثم نيس

في مقاطع فيديو على “تيك توك”، وثقت الشابتان محاولتهما العودة إلى المطار بعد اكتشافهما الخطأ، إلا أن طاقم الطائرة أقنعهما بالعودة إلى مقعديهما.

وعند هبوطهما في مطار تونس، اضطرتا إلى إجراء العديد من المحادثات “المحمومة” مع موظفي المطار قبل أن تتمكنا من شراء تذاكر جديدة للسفر إلى نيس.

وحققت مقاطع الفيديو الخاصة بهذه المغامرة ملايين المشاهدات على الإنترنت، وأثارت جدلاً واسعا.