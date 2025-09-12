أربع خطوات لبناء علاقة صحية ومتوازنة مع هاتفك الذكي

شهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في طريقة تعاملنا مع الهواتف الذكية، فأصبح من الصعب إدارة تفاصيل الحياة اليومية دون الاعتماد عليها بشكل متزايد.

ومع ذلك، يرتبط الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية بازدياد مشاعر القلق واضطرابات النوم وتراجع جودة الحياة، خاصة مع اتساع نطاق العمل عن بعد الذي يضاعف من تعقيد هذا التحدي.

ومع تزايد الاعتماد على الهاتف الذكي في مختلف جوانب الحياة، حتى دخول ملعب رياضي أو حضور حفلة موسيقية بات يتطلب استخدام الهاتف لحمل التذاكر الإلكترونية، فضلا عن أن العديد من الخدمات أصبحت متاحة فقط عبر التطبيقات.

وسط هذا الواقع الجديد، تبرز أهمية وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية، إذ يؤدي العمل من المنزل إلى بقاء الشخص في حالة دائمة من الاستجابة للإشعارات والاتصالات، الأمر الذي يخلق حالة مستمرة من التوتر ويؤثر على التوازن النفسي.

أربع خطوات عملية لتنظيم علاقتك بهاتفك الذكي

1. إنشاء حدود مكانية واضحة

ينصح بتخصيص مساحة محددة للعمل داخل المنزل، مثل غرفة مكتب أو زاوية خاصة، وإغلاق الباب أو استخدام حاجز يفصل مكان العمل عن باقي المنزل. حتى لو لم تتوفر غرفة مستقلة، يمكن استخدام قطعة قماش أو حاجز بسيط لإيجاد الفصل النفسي والفيزيائي.

يمكن أيضا اقتناء هاتف خاص بالعمل والاحتفاظ به في مكان محدد، وترك الهاتف الشخصي في المنزل عند الخروج للترفيه مساء أو في عطلة نهاية الأسبوع، مع إعلام المقربين بالمكان لضمان السلامة.

2. وضع حدود زمنية واضحة

تخصيص أوقات محددة للتفاعل مع العمل يساعد على فصل العمل عن الحياة الخاصة، مثل تحديد ساعات الرد على الرسائل الإلكترونية، أو إطفاء هاتف العمل خارج أوقات الدوام، أو جدولة أوقات محددة للتعامل مع قضايا العمل والشخصية.

هذا الأسلوب يحمي الوقت الشخصي ويخفف الشعور بالإرهاق المستمر الناتج عن الاتصال الدائم. كثير من الأشخاص يضعون في توقيع البريد الإلكتروني ساعات عملهم ما يحدد التوقعات ويمنحهم مساحة مقبولة للراحة.

3. تحديد سلوكيات واضحة ومنضبطة

يمكن اعتماد سلوكيات معينة تعزز الفصل بين العمل والحياة، مثل كتم صوت الإشعارات والتنبيهات أثناء أوقات الراحة أو التواجد مع الأسرة. لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العمل، يوصى باستخدام منصات مختلفة للعمل وأخرى للحياة الشخصية، ما يمنع الخلط بين المواضيع الشخصية والمهنية أثناء الاستراحة.

من الأفكار العملية أيضا اقتناء هاتف بسيط (“دَمفون”) في أوقات معينة لتقليل الإغراءات التقنية.

التعاون مع زملاء العمل على نظام مناوبة للرد على المكالمات خارج الدوام قد يكون فعالا في إحاطة الجميع بوقت خاص بعيد عن مسؤوليات العمل.

4. توضيح سياسات التواصل والحدود للآخرين

من المهم إبلاغ الزملاء والأصدقاء بأساليب الاتصال وساعات التوفر، وتقديم شرح لطبيعة الحدود الشخصية إذا لزم الأمر.

عند تجاهل الآخرين لهذه الحدود، يفضل التصرف بما يحفظ العلاقة دون إهمال الدفاع عنها. يجب أن تكون حازما مع من يتجاوز الحدود، ولكن مع احترام طبيعة العلاقة، خاصة مع المسؤولين في العمل.

استرجاع السيطرة على حياتك الرقمية

في النهاية، يؤكد الباحث جيمي غرومان من جامعة جيلف في تقرير لموقع “ذا كونفرزيشن“، أهمية أن تملك هاتفك لا أن يملكك، فالاستخدام المفرط يحول الهاتف من أداة مساعدة إلى سلسلة تقيد الحرية الشخصية وتزيد من القلق.

ويشدد: “هناك أوقات يتعين فيها أن أكون متاحا إلكترونيا، لكن خارج أوقات الضرورة، عند شعوري أن الهاتف يطالبني بما يفوق الحاجة، أقوم بإطفائه لحماية نفسي”.

ويضيف غرومان من تجربته “اقتناء الهاتف جعل بعض الأمور أسهل؛ تجنب ازدحام المرور، مناقشة المشتريات مع زوجتي، تسلية نفسي أثناء انتظار الأصدقاء. لكنني لا أسمح للهاتف أن يحدد طريقة حياتي”.

ويختم بنصيحة لكل من يواجه التوتر بسبب الرد المتأخر على الرسائل “إذا أبدى الآخرون انزعاجهم من عدم الرد السريع، أجد في ذلك دليلا على قدرتي في التحكم بعلاقتي مع الهاتف وعدم استسلامي له”.