منوعات|ألمانيا

أفضل 15 وجهة سياحية لخريف وشتاء 2025

يحتاج السفر إلى تخطيط قبل بفترة لتحصل على عروض جيدة (غيتي)
Published On 12/9/2025

حفظ

مع اعتدال الطقس وتراجع الازدحام في كثير من الأماكن الشهيرة، يبحث المسافرون عن وجهات تجمع بين الطبيعة، الثقافة والأجواء الفريدة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على 15 وجهة سياحية يفضل زيارتها في فصلي الخريف والشتاء.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

أبرز الوجهات العربية والشرق أوسطية:

وادي رم والبتراء، الأردن
يختلط جمال الصحراء الحمراء مع سحر مدينة البتراء المنحوتة. في الشتاء يمكن الاستمتاع برحلات التخييم، مراقبة النجوم، وتجربة الفنادق الفقاعية تحت سماء صافية. البتراء أيضا تزداد روعة في الطقس البارد وألوان الصخور تتغير مع الضوء.

WADI RUM, JORDAN - MARCH 28: A moonlit general view over the desert of Wadi Rum at night on March 28, 2013 in Wadi Rum, Jordan. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
صحراء وادي رم ليلا (غيتي إيميجز)

إفران وجبال الأطلس، المغرب

تشتهر إفران بطابعها الأوروبي وأجوائها الثلجية، وتقدم منتجعات التزلج على الجليد، بينما يوفر الأطلس مغامرات تسلق الجبال وزيارة المحميات الطبيعية وسط الطبيعة الشتوية.

إفران، المعروفة بسويسرا المغرب، تقع ضمن منطقة الأطلس المتوسط جنوب مدينة فاس. (غيتي)

جبل لبنان ومنتجعات فاريا، لبنان

وجهة مثالية لهواة التزلج والرياضات الشتوية، مع مشهد الأرز والتضاريس البيضاء. القرى الجبلية تقدم ضيافة لبنانية دافئة وتقاليد عريقة، والمنطقة تستقطب السياح من الخليج وأوروبا سنويا.

منتجع تزلج فاخر في جبال فاريا، تعكس نمط الحياة النشط ورياضات الشتاء خلال عطلة عيد الميلاد (غيتي)

جبل سانت كاترين، مصر

أعالي سيناء تقدم مناخا باردا وتساقط ثلوج نادر على قممها. الرحلات الجبلية وزيارة دير سانت كاترين تمنح تجربة روحية وتاريخية فريدة، والمبيت في المخيمات وسط مشاهد طبيعة عذراء.

دليل جمال يصعد إلى جبل سيناء بمنطقة سانت كاترين في مصر. (غيتي)

جبال الحجر – عمان

جبل شمس وجبل الأخضر يشتهران بدرجات حرارة منخفضة ونشاطات التخييم والتسلق، مع مناظر بانورامية وتقاليد ضيافة عمانية أصيلة في المنتجعات الجبلية.

اللحقول المدرجة في جبل الأخضر بسلطنة عمان، حيث تزرع في هذه الحقول أنواع مختلفة من النباتات مثل الورد والرمان والزيتون وغيرها. (غيتي)

العلا، السعودية

تشهد العلا إقبالا متزايدا في الشتاء بفضل “شتاء طنطورة” وفعالياتها الثقافية. تقدم العلا مناطق أثرية فريدة مثل مدائن صالح وصخورها الضخمة. درجة الحرارة معتدلة، والمخيمات الصحراوية الفاخرة توفر تجربة استثنائية لعشاق المغامرة والثقافة.

مشهد كامل للصخرة الضخمة المضاءة والمعروفة باسم جبل الفيل، والتي تشكلت على مدى ملايين السنين بفعل الرياح والأمطار. في العلا (غيتي)

ألماطي، كازاخستان

مدينة تجمع بين حياة عصرية وجبال تيان شان ذات الألوان الخريفية الأخّاذة. متاحف، مطاعم وأسواق، إلى جانب بحيرة ألماطي الكبيرة ومسارات المشي لمحبي الطبيعة في الخريف.

منظر طبيعي خلاب لبحيرة ألماطي الكبيرة وجبال تيان شان في كازاخستان بالقرب من مدينة ألماطي. (غيتي)

وجهات عالمية متنوعة لخريف وشتاء 2025

كيوتو، اليابان

تعتبر العاصمة العالمية لأوراق القيقب الحمراء في الخريف. يمكن المشاركة في مهرجانات الكويّو، حضور حفلات الشاي التقليدية، وزيارة معابد كيوتو التي تبدو أكثر جمالا تحت أشجار القيقب.

منظر خلاب لنفق من أشجار الساكورا الوردية وقارب سياحي للتنزه في فصل الربيع عند رحلة قوارب فوشيمي جيكوكوبوني، منطقة فوشيمي، كيوتو، اليابان. (غيتي)

فانكوفر آيلاند، كندا

توفر هذه الجزيرة طبيعة برية ساحرة، ومسارات المشي في الغابات المطيرة وشواطئ توفينو، بالإضافة إلى تجربة مشاهدة هجرة السلمون والطيور البرية.

سائحات يشوون حلوى المارشميلو على أعواد في بامفيلد، جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا. (غيتي)

مندوزا، الأرجنتين

مع بداية الخريف في النصف الجنوبي، تتحول مزارع العنب إلى لوحة ألوان، ويعيش الزوار أجواء تذوق النبيذ، وجولات الريف، وركوب الخيل في جبال الأنديز.

منظر طبيعي في بحيرة لاغونا ديل ديامانتي بمنطقة مندوزا، الأرجنتين. (غيتي)

كيب تاون، جنوب أفريقيا

تعد نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف جبل الطاولة، واستمتاع بالشواطئ وحدائق النباتات الضخمة، في جو هادئ يناسب الرحلات العائلية والمغامرات.

مدينة كيب تاون وسلسلة جبال الإثني عشر رسولا كما تبدو من الأعلى في جنوب أفريقيا. (غيتي)

براغ، التشيك

مدينة للذواقة ومحبي الفن المعماري، حيث تتزين شوارعها بأوراق الخريف، وتقام مهرجانات الموسيقى والفنون في أجواء أوروبية راقية.

منظر لنهر فلتافا وجسر تشارلز مع أوراق الأشجار الحمراء في براغ، جمهورية التشيك. (غيتي)

بافاريا، ألمانيا

مشاهد جبال الألب الخلابة، قلاع نيشفانشتاين وقرى تقليدية تحتضن مهرجانات حصاد العنب والبيرة، إضافة إلى الرحلات الجبلية عبر الغابات الذهبية.

منطقة جارمش-بارتنكيرشن في بافاريا، أوروبا، ألمانيا (غيتي)

نيو إنجلاند، الولايات المتحدة

منطقة مشهورة بمناظر أوراق الشجر متعددة الألوان، مدن صغيرة مثل وودستوك وستو تقدم مهرجانات خريفية وسياحة أسرية مميزة.

جسر الملك الفرنسي في فصل الخريف – صورة أرشيفية تظهر الجسر محاطا بأوراق الأشجار الملونة بألوان الخريف. (غيتي)

نابا فالي، كاليفورنيا

خلال موسم الحصاد، تفتح المزارع أبوابها للزوار، وجولات الكروم وتذوق الطعام في طقس معتدل، مع إمكانية تجربة ركوب البالون الهوائي لمشاهدة المناظر من الأعلى.

منظر جوي لوسط مدينة نابا في فصل الخريف، وتظهر فيه أوراق الأشجار الملونة والمباني الشهيرة. (غيتي)

لماذا تختار هذه الوجهات؟

تجمع هذه الوجهات بين الطبيعة الخلابة، الفعاليات الموسمية، الطقس المثالي والنشاطات المتنوعة؛ من التزلج على جبال الأطلس أو لبنان، إلى الاستجمام في صحارى العلا، والتجول بين معابد اليابان أو مدن ألمانيا التاريخية. لكل وجهة تفاصيل وأجواء تناسب المسافرين من مختلف الأعمار والاهتمامات، مع خيارات إقامة متنوعة من المنتجعات الفاخرة وحتى المخيمات الجبلية.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان