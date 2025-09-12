أفضل 15 وجهة سياحية لخريف وشتاء 2025

مع اعتدال الطقس وتراجع الازدحام في كثير من الأماكن الشهيرة، يبحث المسافرون عن وجهات تجمع بين الطبيعة، الثقافة والأجواء الفريدة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على 15 وجهة سياحية يفضل زيارتها في فصلي الخريف والشتاء.

أبرز الوجهات العربية والشرق أوسطية:

وادي رم والبتراء، الأردن

يختلط جمال الصحراء الحمراء مع سحر مدينة البتراء المنحوتة. في الشتاء يمكن الاستمتاع برحلات التخييم، مراقبة النجوم، وتجربة الفنادق الفقاعية تحت سماء صافية. البتراء أيضا تزداد روعة في الطقس البارد وألوان الصخور تتغير مع الضوء.

إفران وجبال الأطلس، المغرب

تشتهر إفران بطابعها الأوروبي وأجوائها الثلجية، وتقدم منتجعات التزلج على الجليد، بينما يوفر الأطلس مغامرات تسلق الجبال وزيارة المحميات الطبيعية وسط الطبيعة الشتوية.

جبل لبنان ومنتجعات فاريا، لبنان

وجهة مثالية لهواة التزلج والرياضات الشتوية، مع مشهد الأرز والتضاريس البيضاء. القرى الجبلية تقدم ضيافة لبنانية دافئة وتقاليد عريقة، والمنطقة تستقطب السياح من الخليج وأوروبا سنويا.

جبل سانت كاترين، مصر

أعالي سيناء تقدم مناخا باردا وتساقط ثلوج نادر على قممها. الرحلات الجبلية وزيارة دير سانت كاترين تمنح تجربة روحية وتاريخية فريدة، والمبيت في المخيمات وسط مشاهد طبيعة عذراء.

جبال الحجر – عمان

جبل شمس وجبل الأخضر يشتهران بدرجات حرارة منخفضة ونشاطات التخييم والتسلق، مع مناظر بانورامية وتقاليد ضيافة عمانية أصيلة في المنتجعات الجبلية.

العلا، السعودية

تشهد العلا إقبالا متزايدا في الشتاء بفضل “شتاء طنطورة” وفعالياتها الثقافية. تقدم العلا مناطق أثرية فريدة مثل مدائن صالح وصخورها الضخمة. درجة الحرارة معتدلة، والمخيمات الصحراوية الفاخرة توفر تجربة استثنائية لعشاق المغامرة والثقافة.

ألماطي، كازاخستان

مدينة تجمع بين حياة عصرية وجبال تيان شان ذات الألوان الخريفية الأخّاذة. متاحف، مطاعم وأسواق، إلى جانب بحيرة ألماطي الكبيرة ومسارات المشي لمحبي الطبيعة في الخريف.

وجهات عالمية متنوعة لخريف وشتاء 2025

كيوتو، اليابان

تعتبر العاصمة العالمية لأوراق القيقب الحمراء في الخريف. يمكن المشاركة في مهرجانات الكويّو، حضور حفلات الشاي التقليدية، وزيارة معابد كيوتو التي تبدو أكثر جمالا تحت أشجار القيقب.

فانكوفر آيلاند، كندا

توفر هذه الجزيرة طبيعة برية ساحرة، ومسارات المشي في الغابات المطيرة وشواطئ توفينو، بالإضافة إلى تجربة مشاهدة هجرة السلمون والطيور البرية.

مندوزا، الأرجنتين

مع بداية الخريف في النصف الجنوبي، تتحول مزارع العنب إلى لوحة ألوان، ويعيش الزوار أجواء تذوق النبيذ، وجولات الريف، وركوب الخيل في جبال الأنديز.

كيب تاون، جنوب أفريقيا

تعد نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف جبل الطاولة، واستمتاع بالشواطئ وحدائق النباتات الضخمة، في جو هادئ يناسب الرحلات العائلية والمغامرات.

براغ، التشيك

مدينة للذواقة ومحبي الفن المعماري، حيث تتزين شوارعها بأوراق الخريف، وتقام مهرجانات الموسيقى والفنون في أجواء أوروبية راقية.

بافاريا، ألمانيا

مشاهد جبال الألب الخلابة، قلاع نيشفانشتاين وقرى تقليدية تحتضن مهرجانات حصاد العنب والبيرة، إضافة إلى الرحلات الجبلية عبر الغابات الذهبية.

نيو إنجلاند، الولايات المتحدة

منطقة مشهورة بمناظر أوراق الشجر متعددة الألوان، مدن صغيرة مثل وودستوك وستو تقدم مهرجانات خريفية وسياحة أسرية مميزة.

نابا فالي، كاليفورنيا

خلال موسم الحصاد، تفتح المزارع أبوابها للزوار، وجولات الكروم وتذوق الطعام في طقس معتدل، مع إمكانية تجربة ركوب البالون الهوائي لمشاهدة المناظر من الأعلى.

لماذا تختار هذه الوجهات؟

تجمع هذه الوجهات بين الطبيعة الخلابة، الفعاليات الموسمية، الطقس المثالي والنشاطات المتنوعة؛ من التزلج على جبال الأطلس أو لبنان، إلى الاستجمام في صحارى العلا، والتجول بين معابد اليابان أو مدن ألمانيا التاريخية. لكل وجهة تفاصيل وأجواء تناسب المسافرين من مختلف الأعمار والاهتمامات، مع خيارات إقامة متنوعة من المنتجعات الفاخرة وحتى المخيمات الجبلية.