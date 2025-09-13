منوعات|تايلند

أسود تلتهم عاملا في حديقة حيوانات شهيرة أمام أعين الزوار (فيديو صادم)

أوضحت إدارة "سفاري وورلد" أن هذه الحادثة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 4 عقود (مواقع أجنبية)
سيد توكل

Published On 13/9/2025

في مشهد مأسوي، فقد أحد عمّال رعاية الحيوانات في حديقة “سفاري وورلد بانكوك” حياته بعد أن تعرض لهجوم من مجموعة من الأسود، بحسب ما أعلنت السلطات يوم الأربعاء الماضي.

وأثار الحادث صدمة واسعة في أوساط الرأي العام التايلندي، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول إجراءات السلامة في حدائق الحيوان والمتنزهات البرية.

وتُعد حديقة “سفاري وورلد” واحدة من أكبر حدائق الحيوان المفتوحة في قارة آسيا، إذ تقدم للزوار جولات تفاعلية تشمل إطعام الأسود والنمور، ما يثير مخاوف بشأن سلامة العاملين والزائرين على حد سواء.

بيان تعزية

ومن جانبها، أصدرت شركة “سفاري وورلد” في تايلند بيانًا رسميًا، أعربت فيه عن خالص تعازيها لأسرة موظفها الذي توفي متأثرا بجراحه، بعدما تعرض لهجوم من أسود داخل منطقة الحيوانات المفترسة في الحديقة المفتوحة.

وأكدت الشركة أن الموظف أصيب بجروح خطيرة أثناء عمله وتوفي لاحقًا، مشددة على التزامها بتقديم كامل الدعم والرعاية لأسرته في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف البيان أن جميع الأسود والحيوانات الأخرى في الحديقة بحالة طبيعية، وتحظى بمتابعة دقيقة من فريق متخصص من الخبراء.

حادثة غير مسبوقة منذ 40 سنة

وأوضحت إدارة سفاري وورلد أن هذه الحادثة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 4 عقود على تأسيس الحديقة، مشيرة إلى أن الشركة تولي أقصى درجات الاهتمام لسلامة الزوار والعاملين.

كما أعادت التذكير بضرورة التزام الزوار بعدم النزول من المركبات أثناء الجولات داخل مناطق الحيوانات المفترسة.

وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستجري تحقيقًا داخليًا عاجلًا، وستعزز التدابير الأمنية فورًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

المصدر: مواقع أجنبية + مواقع التواصل

