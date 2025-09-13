تمساح في البحر.. واقعة غريبة على شاطئ الإسكندرية ووزارة البيئة تكشف التفاصيل (شاهد)

أعلنت وزارة البيئة المصرية أنها تمكنت من السيطرة على تمساح حي طوله نحو متر، عُثر عليه بمياه البحر في منطقة أبو تلات غرب الإسكندرية.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على “فيسبوك”، إن التمساح تم تسليمه إلى حديقة الحيوان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مؤكدة أن ظهوره يعكس خطورة الاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض.

وأضافت الوزيرة أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، مرجحة أن يكون قد تمت تربيته بشكل غير قانوني، قبل التخلص منه عبر مصرف “أبوتلات” الزراعي أو بإلقائه مباشرة في البحر.

وشددت الوزارة في بيانها على تمشيط المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى.

من فصيلة التمساح النيلي

وبحسب بوابة الأهرام الحكومية، أوضح الدكتور حمدي عمر المشرف على الأحياء المائية بالمعهد القومي لعلوم البحار، أن التمساح من فصيلة التمساح النيلي، الذي يعيش عادة في نهر النيل وبحيرة ناصر، مؤكدا أن ظهوره في الإسكندرية “غير طبيعي”، ويرتبط في الغالب بعمليات تجارة غير مشروعة.

وبيّن عمر أن أحد الأشخاص قد يكون اشترى التمساح بشكل غير قانوني، ثم تخلص منه بإلقائه في البحر، مشيرا إلى أنه رغم صغر حجمه وعدم قدرته على مهاجمة البشر، إلا أن وجوده أثار قلق المواطنين ورواد الشاطئ.

معلومات عن التماسيح

ووفق ما نشرته وزارة البيئة على صفحتها الرسمية، فإن التماسيح تعد من أقدم الكائنات على الأرض وتلقب بـ”الحفرية الحية”، حيث عاصرت الديناصورات وما زالت موجودة حتى اليوم.

ويوجد حول العالم 23 نوعا من التماسيح، بينها نوع واحد في مصر هو التمساح النيلي، الذي انحسر وجوده في بحيرة ناصر بسبب الصيد الجائر.

وأوضحت الوزارة أن التماسيح يمكن أن تعيش حتى 100 عام، ويصل طولها إلى 7 أمتار ووزنها إلى أكثر من طن.

وأشارت الوزارة إلى أن عضة التماسيح تعد الأقوى بين الكائنات الحية جميعها، بينما تبقى عضلات فتح الفك ضعيفة ويمكن إغلاقها بسهولة بشريط لاصق.