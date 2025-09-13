شاهد: سقوط دراماتيكي لعشرات الحاويات من سفينة في أحد أكثر الموانئ الأمريكية ازدحاما

شهد ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا قبل أيام حادثا بحريا مثيرا، بعدما سقطت عشرات الحاويات من على متن سفينة الشحن “ميسيسيبي” أثناء رسوها في محطة الحاويات بأحد أرصفة الميناء، ما أدى إلى توقف مؤقت في حركة الشحن بالمنطقة.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المشهد المذهل للحظة سقوط الحاويات كأحجار الدومينو، حيث ارتطمت بعضها بالمياه بينما تدحرجت أخرى على أرض الرصيف.

وبحسب بيان رسمي صادر عن إدارة الميناء، فقد سقط ما يقارب 67 حاوية في البحر، فيما لا يزال الخطر قائما بسقوط المزيد.

وأكدت سلطات الميناء أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، باستثناء إصابة طفيفة واحدة، فيما باشرت فرق الطوارئ وشرطة الميناء عمليات الإنقاذ لتثبيت السفينة وانتشال الحاويات الطافية.

كما جرى تطويق المنطقة بعوامات لمنع الحاويات من الانجراف بعيدا، بينما غرقت حاويات أخرى في المياه العميقة.

Jaw-dropping video of 50 containers falling off a cargo ship at the Port of Long Beach Tuesday. No one injured. @kcalnews pic.twitter.com/yuhInTz4f9 — JASMINE VIEL (@jasmineviel) September 9, 2025

أسباب الحادث

وبحسب مسؤولين، فإن الحادث وقع بعد أن بدأ الطاقم بفك الأشرطة المثبتة للحاويات، ما أدى إلى انهيار متتالٍ بفعل فقدان التوازن.

وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود خلل في توازن السفينة أو خطأ في إجراءات التفريغ.

وكانت السفينة “ميسيسيبي”، التي ترفع علم البرتغال، قد وصلت إلى الميناء محملة بالكامل ببضائع قادمة من الصين، تشمل الملابس والأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية المتجهة إلى متاجر كبرى في الولايات المتحدة مثل وول مارت وكوستكو وتارجت.

أحد أكثر الموانئ ازدحاما

ويُعد ميناء لونغ بيتش أحد أكثر الموانئ ازدحاما في الولايات المتحدة، حيث يمر عبره ما يقارب 40% من إجمالي حاويات الشحن القادمة إلى البلاد عبر الساحل الغربي.

ورغم استئناف العمل في معظم محطات الميناء، لا يزال الرصيف الذي شهد الحادث يعمل جزئيا لحين استكمال عمليات الإنقاذ.