علماء الفلك يرصدون سلسلة انفجارات غير مسبوقة في الكون (شاهد)

رصد علماء الفلك خلال يوم واحد، سلسلة من انفجارات أشعة “غاما” (GRBs) القادمة من المصدر نفسه، في ظاهرة نادرة لم يُرصد لها مثيل من قبل، ولا يمكن لأي “سيناريو” معروف تفسيرها، وفق ما أعلن المرصد الأوروبي الجنوبي في بيان، قبل أيام.

وتُعد انفجارات أشعة “غاما” أقوى الانفجارات في الكون، حيث تُنتج طاقة هائلة خلال أحداث عنيفة، مثل موت النجوم الضخمة أو تدميرها بوساطة الثقوب السوداء، وتستمر عادة من بضعة أجزاء من الثانية إلى بضع دقائق، وهو ما يكفي لإطلاق طاقة توازي طاقة مليارات الشموس.

وقال عالم الفلك أنطونيو مارتن-كاريلو من كلية دبلن الجامعية في إيرلندا، إن “انفجارات أشعة غاما نظريا لا تتكرر أبدا لأن الحدث الذي يُنتجها مُدمر”.

وأضاف أن الإشارة التي رصدها العلماء هذا الصيف “مختلفة عن أي إشارة رُصدت خلال الخمسين سنة الماضية”.

الإنذار الأول

وأطلق الإنذار الأول في 2 يوليو/تموز الماضي، تلسكوب فيرمي الفضائي التابع لوكالة (ناسا)، الذي رصد 3 ومضات من المصدر نفسه خلال بضع ساعات، فيما أظهرت بيانات مسبار أينشتاين أن المصدر كان نشطا قبل يوم تقريبا.

وأوضح عالم الفلك أندرو ليفان من جامعة رادبود في هولندا أن الإشارة كانت أقوى بين 100 إلى 1000 مرة مقارنة بمعظم انفجارات أشعة “غاما” المعروفة.

واعتقد العلماء في البداية أن الانفجارات نشأت داخل مجرة درب التبانة، لكن عمليات رصد تلسكوب (VLT) العملاق في تشيلي وتأكيدات تلسكوب هابل الفضائي، تشير إلى أن المصدر ربما جاء من مجرة أخرى على بُعد مليارات السنين الضوئية، ما يعني أن قوة الحدث كانت هائلة جدا.

ولا تزال طبيعة هذا الحدث الغامض مجهولة، مع فرضيات تتراوح بين انهيار نجم ضخم وغير اعتيادي، أو تدمير نجم بوساطة ثقب أسود أكثر غرابة، وفق العلماء المشاركين في الدراسة.