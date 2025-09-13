فصل رأس مديره وركلها لهذا السبب! (فيديو)

شهدت مدينة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية جريمة صادمة بعد أن قطع عامل كوبي رأس مديره وفصلها عن جسده لسبب غريب.

وأظهر مقطع متداول العامل وهو ينهال ضربا ببلطة على المدير حتى تمكن من فصل رأسه عن جسده، وأخذ في ركلها عبر موقف السيارات الخاص بالفندق الذي يعملان به إلى أن ألقاها في سلة القمامة.

وأظهر المقطع محاولة زوجة المدير وابنه الدفاع عنه، لكن القاتل دفعهما بعيدا وأكمل جريمته.

بدأت القصة عندما كان الكوبي يوردانيس كوبوس-مارتينيز (37 عاما) ينظف إحدى غرف الفندق الصغير الذي يعمل فيه، مع إحدى زميلاته.

وبينما كان يوردانيس منهمكا في العمل، طلب تشاندرا ناغامالياه، وهو هندي يعمل مديرا للفندق، من المرأة أن تبلغ يوردانيس ألا يستخدم غسالة مكسورة.

بحسب التحقيقات، غضب يوردانيس من تشاندرا (50 عاما) بسبب عدم توجيه الأخير الحديث مباشرة له، وطلبه من زميلته أن تترجم حديثه إلى يوردانس.

وألقت الشرطة القبض على القاتل بعد دقائق فقط من ارتكاب جريمته، بينما كان يحاول الفرار من الفندق.