ما أخطار الشعارات الدينية التي يرفعها قادة الاحتلال في حربهم على غزة؟ (فيديو)

تناولت حلقة جديدة من برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر خطورة البعد الديني في الخطاب الإسرائيلي خلال الحرب الجارية على غزة والمنطقة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قال “أريد أن يعرف جميع أعدائنا ما كتب في كتبنا المقدسة: سأطارد أعدائي وألاحقهم ولن أعود حتى أبيدهم كما كتب في التوراة”.

وأكد الشيخ أحمد إبراهيمي رئيس جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، أن أخطر ما يواجه الأمة اليوم هو الحرب الدينية التي يتبناها قادة الاحتلال، قائلا “هؤلاء الصهاينة يرون أنفسهم الشعب الراقي والعرق المختار، وما سواهم عبيد لهم”، مضيفا أن هذه العقيدة تبرر في نظرهم قتل الأطفال وسبي النساء وسرقة الثروات على أنها تقرب إلى الله.

وأشار إلى أن الحاخامات يباركون الطيارين الذين يقصفون المدنيين في غزة، معتبرا أن ما كان يخفى سابقا أصبح اليوم معلنا يعرفه الجميع، صغارا وكبارا.

الأمّة عند مفترق طرق

وشدد إبراهيمي على أن الوقت لم يعد يحتمل التردد أو الخوف في تسمية الأمور بمسمياتها، قائلا “القادم على رأسك، القادم دمارك، القادم خرابك”، مؤكدا أن الأمة تواجه مصيرا مجهولا إذا لم تتحرك لمواجهة هذه العقيدة المتطرفة.

وربط ضيف البرنامج بين ما يحدث اليوم وقول الله عز وجل: {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِم} [سورة الحشر: 2]، موضحا أن “البنى التي أقامتها الصهيونية، سواء عبر اتفاقيات مثل سايكس بيكو أو المواثيق الدولية، في طريقها إلى التآكل والانهيار”.

وختم إبراهيمي حديثه بالتأكيد أن ما نشهده اليوم ليس تخويفا أو مبالغة، بل حقائق يلمسها المفكرون والشعوب حول العالم، محذرا من أن الأمة تقف على مفترق طرق يستوجب “قومة تنقذها من القادم”.