إعصار ناري يذهل البرازيليين.. ظاهرة نادرة في مزرعة لقصب السكر وخبراء يفسّرون (شاهد)

الظاهرة استمر 10 دقائق وسط دهشة السكان
الظاهرة استمر 10 دقائق وسط دهشة السكان (منصات التواصل)
Published On 14/9/2025
آخر تحديث: 12:02 PM (توقيت مكة)

تسبب حريقٌ هائل في مزرعة لقصب السكر على الحدود بين منطقتي “أدامانتينا” و”فلوريدا باوليستا” في ولاية ساو باولو بالبرازيل في اندلاع إعصار من النيران الخميس الماضي.

وقال منسق الدفاع المدني في منطقة “فلوريدا باوليستا” مارسيلو روشا بينتو إن الظاهرة استمرت حوالي عشر دقائق، على فترات متقطعة وحظيت باهتمام كبير من أهل المنطقة.

وسيطرت فرق الدفاع المدني والإطفاء على حريق حقل قصب السكر بعد سبع ساعات، حيث استمر من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساء الخميس.

تفسير علمي للظاهرة

وقدم ألكسندريوس دي مورايس باربوسا، أستاذ الأرصاد الجوية الزراعية في مركز “إينويستا كليما” في البرازيل تفسيرا علميا لهذه الظاهرة الفريدة.

وقال باربوسا “تحدث دوامة النار عندما تُطلق النار في حقل قصب السكر كمية كبيرة من الحرارة، مما يُسخّن الهواء القريب من الأرض بسرعة. ويرتفع هذا الهواء الساخن بسرعة، ومع وجود الرياح، يدور مُشكّلاً ما يشبه إعصار النار”.

وفقًا للخبير إن هذه الظاهرة نادرة، لكنها “قد تحدث في حرائق كثيفة ذات ظروف جوية مواتية”.

وأوضح أن “يوم الخميس تم تسجيل أعلى درجة حرارة في عام 2025 في المنطقة التي شهدت الظاهرة، حيث بلغت 37.9 درجة مئوية، وهو ما يزيد من فرص حدوث هذه الظاهرة”.

المصدر: صحف ومواقع أجنبية

