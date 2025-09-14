سجين يحطم زجاج سيارة الترحيل ويستغيث.. لقطات مثيرة على الطريق السريع (شاهد)

شهدت ولاية أوكلاهوما الأمريكية حادثة مثيرة، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بعدما حطم أحد السجناء زجاج سيارة الترحيل التابعة لإدارة الإصلاحات في الولاية، وظهر وهو يمد نصف جسده من النافذة الخلفية مستنجدا بالسيارات المجاورة لإنقاذه من يد الشرطة، في مشهد مثير.

ونشرت صحيفة (نيويورك بوست) مقطعا مصورا للواقعة، وأكدت أن الحادث وقع في الثاني من سبتمبر على الطريق السريع (I-40) في مدينة أوكلاهوما سيتي، حيث شوهد السجين وهو يصرخ طلبا للمساعدة بينما كانت السيارة تسير بسرعة على الطريق السريع.

وقالت الصحيفة إن الحادثة أثارت ذعر السائقين الذين صادف وجودهم في المكان.

حطم أحد السجناء زجاج سيارة ترحيله ⦁ إدارة الإصلاحات في ولاية أوكلاهوما استدعت دعمًا إضافيًا من جهات إنفاذ القانون ⦁ تم تأمين السجين ونقله بأمان دون وقوع أي حوادث ⦁ الحادثة وقعت في الأول من سبتمبر

ثغرات أمنية وتحقيق

من جانبها، أوضحت منصة (Corrections1) المتخصصة في شؤون السجون أن السجين تمكن من تحطيم الزجاج الخلفي للسيارة أثناء عملية النقل الروتينية، وأن قوة الترحيل لاحظوا الأمر وتوقفوا على جانب الطريق، قبل استدعاء دعم إضافي من جهات إنفاذ القانون لتأمين الموقف.

وأكدت إدارة الإصلاحات أن السجين أُعيد تأمينه ونُقل بأمان دون وقوع إصابات أو حوادث إضافية.

وأكدت السلطات أن التحقيق جار في كيفية تمكن السجين من تحطيم الزجاج والاقتراب من الهرب، مشيرة إلى أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات، لكنها أثارت أسئلة حول إجراءات السلامة خلال عمليات النقل.

الحادثة، التي انتشر مقطعها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على ثغرات أمنية في نظام الترحيل، ودفعت السلطات إلى مراجعة بروتوكولات نقل السجناء في الولاية.