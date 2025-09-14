عملية تسلل غامضة.. اختفاء 12 قردا نادرا من مركز أبحاث بارز

أعلنت جامعة ستراسبورغ في شرق فرنسا، عن عملية تسلل إلى مركز أبحاث يضم أكثر من 800 قرد، ما أسفر عن اختفاء 12 قردًا من نوع مارموسيت، نافيًة علمها بأي معلومات حول كيفية اقتحام المركز الواقع في قلعة نيدرهاوسبرغن.

وأفادت الجامعة بأنها عثرت داخل المركز على ثلاث بزات من نوع يغطي الجسم بالكامل، متوقعًة أن يكون الهدف هو السرقة سعيًا لبيع القرود.

وذكرت أنه حتى يوم الجمعة كان 12 قردا من نوع مارموسيت لا يزالون مفقودين “إلى جانب ثلاثة صناديق تعشيش”، مؤكدًة أن القرود الصغيرة “لا تشكل أي خطر على السكان المحليين”.

وأضافت الجامعة “نفترض أن بعض الحيوانات سُرقت، مع أننا لا نستبعد احتمال وجود بعضها بالقرب من الموقع”، مشيرًة إلى استعادة قردين من داخل الموقع “وهما بصحة جيدة”.

مؤسسات ضد المركز

ومنذ سنوات تنادي منظمات من بينها “برو أنيما” التي تدافع عن البحث العلمي من دون استخدام الحيوانات بإغلاق الموقع.

ويضم مركز الأبحاث أكثر من 800 قرد من تسعة أنواع، بعضها يستطيع التجول في الهواء الطلق في غابات كبيرة، تُستخدم هذه الرئيسيات في أنواع مختلفة من الأبحاث، من الطب الحيوي إلى دراسة سلوك الحيوانات.

ويشعر قرد المارموسيت وهو من أصغر أنواع القرود ويتراوح وزنه بين 300 و500 غرام عند البلوغ، “بتوتر شديد عند التواجد خارج بيئته وأقرانه”، وفرص نجاته في الهواء الطلق “ضئيلة للغاية”.

وكانت القردة المفقودة تعيش في المركز ضمن إطار يُحاكي ظروف غابات الأمازون المطيرة، بدرجة حرارة ثابتة تبلغ 28 درجة مئوية، وقد أعربت الجامعة عن أسفها قائلةً إن “اللصوص بأفعالهم لا يكترثون لرفاهية هذه الحيوانات”.

وقُدمت شكوى إلى الشرطة، وأُبلغت خدمات الجمارك لمراقبة الحدود، كما جرى تعزيز إجراءات الأمن في الموقع.