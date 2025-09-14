فاجأوا المراسل.. أطفال يتحدثون لغة خاصة في إحدى قرى دمشق (فيديو)
في لقطة طريفة بقرية بخعة بريف دمشق، التقى مراسل الجزيرة مباشر بمجموعة من الأطفال الذين يتحدثون اللغة السريانية، مع معرفتهم باللغة العربية كذلك.
وقالت فتاة تدعى لطيفة على حمود من سكان القرية “عدنا من لبنان إلى سوريا، ورأينا الدمار بسوريا وخاصة بالقرية، وبيتنا سوي بالأرض، أتمنا ترجع سوريا مثل الأول وأحسن”.
والسريانية لغة سامية عاربة قديمة، قريبة من اللهجات العربية القديمة، لكن السريانية تراجعت بعد سيادة اللغة العربية التي تتشارك معها نفس العائلة اللغوية.
