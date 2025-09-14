نصيحة علمية: راقبوا استخدام أطفالكم لمقاطع الفيديو القصيرة قبل فوات الأوان

حثت دراسة صينية حديثة الآباء على إعادة النظر في السماح لأطفالهم في سن ما قبل المدرسة باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة مثل “تيك توك”، محذرة من أن الإفراط في استخدامها قد يجعل الأطفال أكثر عرضة للسلوكيات العدوانية وغير الاجتماعية.

أخطار “تيك توك”

كشفت الدراسة، التي نشرت في المجلة البريطانية لعلم النفس التطوري، أن الأطفال في سن الثالثة والرابعة الذين يستخدمون مثل هذه التطبيقات “بإفراط” قد يصبحون شخصيات عنيفة وغير اجتماعية مقارنة بأقرانهم.

وأشار الفريق البحثي، المنتمي أغلبه لجامعة جنوب غرب الصين، إلى أن “الإفراط في استخدام مقاطع الفيديو القصيرة يرتبط بشكل سلبي بتحسن السلوكيات الاجتماعية، ويرتبط إيجاباً بالسلوكيات العدوانية”.

وحذر الباحثون من أن “الاستخدام المفرط لمقاطع الفيديو القصيرة بين أطفال في سن ما قبل المدرسة أصبح شائعاً بشكل متزايد”، مؤكدين أنهم يسعون لتوضيح كيفية تأثير هذه التطبيقات على “تطور السلوك الاجتماعي” لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات.

تحذيرات عالمية من تأثير المنصات الرقمية

تأتي هذه الدراسة في سياق يزداد فيه الجدل حول مدى أمان المنصات الرقمية للأطفال، حيث تربط دراسات متعددة استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي بالسلوك السلبي ومشاكل الصحة النفسية لدى البالغين.

وفي تطورات أخرى، أثيرت مخاوف مؤخرا بشأن مدى ملاءمة منصات الذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار للأطفال، حيث اعتبر تقرير حديث صادر عن منظمة “كومون سنس ميديا” أن تطبيق “جيميني” لمحادثة الذكاء الاصطناعي من “غوغل” غير آمن للأطفال.

كما سبق تقديم شكاوى ضد تطبيق البث المباشر “تويتش” في عام 2024، اتهم فيها بعدم توفير الحماية الكافية للمستخدمين الأطفال.