خلاف حول أولوية السير يدفع سائقا إلى رش غاز الفلفل الحارق على وجه امرأة (شاهد)

تعرضت امرأة في منطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول التركية لاعتداء من قبل سائق بسبب خلاف على أولوية المرور، إذ رشّ وجهها برذاذ الفلفل، مما أفقدها بصرها مدة ثلاث ساعات.

وكانت المرأة تجلس بجانب سائق السيارة التي تستقلها، وتسجل فيديو تظهر فيه سائق سيارة أخرى، وتتحدث عن مضايقته لها، قبل أن ينقض عليها برش رذاذ الفلفل، مما دفعها لتقديم شكوى ضده.

سائق تركي يرش غاز الفلفل الحارق على ركاب سيارة أخرى بسبب خلاف على أولوية السير

ووقع الحادث قبل يومين في منطقة ألطوني زاده، إذ قيل إن شجارًا اندلع بين سيارتين حول أولوية السير، فصدم سائق إحداهما الأخرى ثم واصل طريقه، وسرعان ما تحول الشجار إلى سباب متواصل حتى وصلا إلى إشارة مرور.

وبعد رش رذاذ الفلفل نُقلت المرأة إلى المستشفى وحصلت على تقرير طبي يفسر حالتها الصحية، خاصة أنها ذكرت أنها أجرت عملية جراحية مؤخرًا في الرقبة، وأثناء الهجوم عليها كانت ترتدي دعامة للرقبة.