على شكل فيل عملاق.. ظهور كائن رملي ضخم يشرب الماء في مشهد مذهل (فيديو)

في مشهد طبيعي نادر جذب الأنظار، شهدت محافظة لونتاي في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم شمال غربي الصين، تشكل تضاريس رملية مدهشة على هيئة “فيل عملاق يشرب الماء”.

وذكرت وكالة شينخوا أن عمليات التحويل البيئي للمياه في شينجيانغ كان لها دور في نحت الكثبان الرملية وتشكيل معالم طبيعية فريدة تشبه فيلا ضخما، ما أضفى على المكان طابعا استثنائيا وأصبح مقصدا لمحبي الطبيعة والتصوير البيئي، في واحدة من أكثر المناطق الصحراوية تنوعا في الصين.

In Luntai County, NW China’s Xinjiang, sand dunes have been carved into a stunning landform resembling a giant elephant drinking water, thanks to ecological water conveyance efforts. #Xinjiang #NatureArt #EcologicalRestoration #SandDunes #TravelChina pic.twitter.com/3G39S6LQCV — China Xinhua News (@XHNews) September 14, 2025

وشينجيانغ أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتقطنه أغلبية مسلمة تنتمي أساسا إلى عرق الإيغور الذين كانوا يسمونه بـ”تركستان الشرقية” قبل ضمه رسميا للصين بعد عام 1949.