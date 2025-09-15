منوعات|فرنسا

وجبات مجانية تشعل فوضى في باريس.. إعلان مطعم يتحول إلى أعمال شغب والشرطة تتدخل (شاهد)

ضباط شرطة مكافحة الشغب (أرشيفية)
ضباط شرطة مكافحة الشغب (أرشيفية) (الفرنسية)
Published On 15/9/2025
|
آخر تحديث: 03:20 PM (توقيت مكة)

حفظ

تسبب إعلان عن تقديم وجبات مجانية في أحد المطاعم الجديدة بالعاصمة الفرنسية باريس في تدفق مئات الأشخاص إلى الموقع، مما أدى إلى فوضى عارمة وأعمال شغب عطلت مراسم الافتتاح.

الشرطة تستخدم قنابل الغاز

وخرج الازدحام الكبير أمام المطعم عن السيطرة، الأمر الذي استدعى تدخّل قوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وإعادة النظام إلى المكان.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقد ارتبط التجمع بوصول صانع المحتوى فارس سالفاتور، وهو ما ساهم في تزايد أعداد الحاضرين بشكل كبير، وتحوّل التجمع إلى اشتباكات، حيث قام بعض الأشخاص برمي المقذوفات وإثارة الفوضى في الشارع.

وبسبب الأحداث، أعلنت إدارة المطعم إلغاء الافتتاح، مؤكدة أن سلامة الزبائن والعاملين تأتي في المقام الأول.

أصابع الاتهام إلى “مثيري الشغب”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت جهات فرنسية ما جرى، مشيرة إلى أن التجمعات في البلاد لا تخلو الآن من أعمال عنف، ووجهت أصابع الاتهام إلى “مثيري الشغب” الذين يوثقون الأحداث بهواتفهم لا للتوثيق بل لتحويلها إلى “غنيمة” للنشر أو لاتهام الشرطة بـ”العنف”.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان