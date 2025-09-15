وجبات مجانية تشعل فوضى في باريس.. إعلان مطعم يتحول إلى أعمال شغب والشرطة تتدخل (شاهد)

تسبب إعلان عن تقديم وجبات مجانية في أحد المطاعم الجديدة بالعاصمة الفرنسية باريس في تدفق مئات الأشخاص إلى الموقع، مما أدى إلى فوضى عارمة وأعمال شغب عطلت مراسم الافتتاح.

الشرطة تستخدم قنابل الغاز

وخرج الازدحام الكبير أمام المطعم عن السيطرة، الأمر الذي استدعى تدخّل قوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود وإعادة النظام إلى المكان.

فوضى عارمة خلال فعالية توزيع وجبات طعام مجانية نظمها مطعم في #باريس.. ماذا حدث؟#الجزيرة_مباشر #فرنسا pic.twitter.com/d4o4bXWu6X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2025

وقد ارتبط التجمع بوصول صانع المحتوى فارس سالفاتور، وهو ما ساهم في تزايد أعداد الحاضرين بشكل كبير، وتحوّل التجمع إلى اشتباكات، حيث قام بعض الأشخاص برمي المقذوفات وإثارة الفوضى في الشارع.

وبسبب الأحداث، أعلنت إدارة المطعم إلغاء الافتتاح، مؤكدة أن سلامة الزبائن والعاملين تأتي في المقام الأول.

أصابع الاتهام إلى “مثيري الشغب”

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت جهات فرنسية ما جرى، مشيرة إلى أن التجمعات في البلاد لا تخلو الآن من أعمال عنف، ووجهت أصابع الاتهام إلى “مثيري الشغب” الذين يوثقون الأحداث بهواتفهم لا للتوثيق بل لتحويلها إلى “غنيمة” للنشر أو لاتهام الشرطة بـ”العنف”.