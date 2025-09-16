ابتكار روسي لحماية الأسنان من التسوس
ابتكر علماء روس من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا شريحة جيلاتينية جديدة قابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مكون معدني، تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وعلاجه في مرحلته المبكرة.
وأوضح كيريل كوتشيريايف، أحد المساهمين في الابتكار، أن مستحضرات طب الأسنان التقليدية غالبا ما تكون غير فعالة بشكل كاف، إذ تلامس مينا الأسنان لفترة قصيرة فقط، ولا ترمم الشقوق الدقيقة جيدا، كما أنها تفتقر إلى مكونات مضادة للبكتيريا، ويقتصر تأثيرها العلاجي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4اكتشاف نوع جديد من المغناطيس باستخدام تقنيات بصرية متقدمة
- list 2 of 43 دقائق قد تكون الفاصل بينك وبين الزهايمر.. كيف يحدث ذلك؟
- list 3 of 4بارقة أمل.. علاج جديد ودراسات واعدة تفتح الطريق لمواجهة ألزهايمر (فيديو)
- list 4 of 410 وظائف مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب
ويعتمد الاختراع الجديد على غشاء رقيق مصنوع من الجيلاتين يحتوي على الهيدروكسي أباتيت، الذي يقوي مينا الأسنان، إلى جانب مجموعة من الإنزيمات القادرة على تدمير التكلسات الجيرية.
ويمكن تثبيت الشرائح بسهولة على الأسنان، حيث تذوب تدريجيا وتطلق المواد الفعالة بشكل مستمر، ما يزيد مدة ملامستها للأسنان ويطيل مفعولها العلاجي.
وأشار الباحثون إلى أن هذا الابتكار يتيح إمكانية إنتاجه على نطاق واسع باستخدام تقنية بسيطة وغير مكلفة، ما قد يغير مستقبل الوقاية والعلاج المبكر للتسوس.