ابتكار روسي لحماية الأسنان من التسوس

ابتكر علماء روس من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا شريحة جيلاتينية جديدة قابلة للتحلل الحيوي تحتوي على مكون معدني، تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وعلاجه في مرحلته المبكرة.

وأوضح كيريل كوتشيريايف، أحد المساهمين في الابتكار، أن مستحضرات طب الأسنان التقليدية غالبا ما تكون غير فعالة بشكل كاف، إذ تلامس مينا الأسنان لفترة قصيرة فقط، ولا ترمم الشقوق الدقيقة جيدا، كما أنها تفتقر إلى مكونات مضادة للبكتيريا، ويقتصر تأثيرها العلاجي.

ويعتمد الاختراع الجديد على غشاء رقيق مصنوع من الجيلاتين يحتوي على الهيدروكسي أباتيت، الذي يقوي مينا الأسنان، إلى جانب مجموعة من الإنزيمات القادرة على تدمير التكلسات الجيرية.

ويمكن تثبيت الشرائح بسهولة على الأسنان، حيث تذوب تدريجيا وتطلق المواد الفعالة بشكل مستمر، ما يزيد مدة ملامستها للأسنان ويطيل مفعولها العلاجي.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الابتكار يتيح إمكانية إنتاجه على نطاق واسع باستخدام تقنية بسيطة وغير مكلفة، ما قد يغير مستقبل الوقاية والعلاج المبكر للتسوس.