السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 4 معلمات في محافظة الداير

استيقظت محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان السعودية، على فاجعة أليمة، إثر حادث مروري مروع أسفر عن مصرع 4 معلمات وسائقهن، وإصابة معلمتين، إحداهما في حالة حرجة.

وقع الحادث أمس الاثنين نتيجة انقلاب مركبة تقل المعلمات أثناء توجههن إلى مدارسهن في مركز آل يحيى، مما أدى إلى مصرع المعلمات الـ4 في موقع الحادث، ووفاة السائق أثناء نقله إلى مستشفى بني مالك العام.

حادث سير يودي بحياة 4 معلمات وسائقهن في محافظة الداير بمنطقة جازان. إنا لله وإنا اليه راجعون

الله يغفر لهم ويربط على قلب أهلهم pic.twitter.com/9Rfv7Cj92G — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 15, 2025

كما نُقلت معلمتان مصابتان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

سبب الحادث

وبحسب وسائل إعلام محلية، أشار شهود عيان إلى أن خللًا في مكابح المركبة تسبب في فقدان السيطرة عليها أثناء نزولها من عقبة القرن، لتصطدم بالجبل وتستقر أسفل العقبة.