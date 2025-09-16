منوعات|السعودية

السعودية.. حادث مروع يودي بحياة 4 معلمات في محافظة الداير

السيارة التي كانت تقل المعلمات
السيارة التي كانت تقل المعلمات (وسائل إعلام سعودية)
Published On 16/9/2025
|
آخر تحديث: 12:18 PM (توقيت مكة)

حفظ

استيقظت محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان السعودية، على فاجعة أليمة، إثر حادث مروري مروع أسفر عن مصرع 4 معلمات وسائقهن، وإصابة معلمتين، إحداهما في حالة حرجة.

وقع الحادث أمس الاثنين نتيجة انقلاب مركبة تقل المعلمات أثناء توجههن إلى مدارسهن في مركز آل يحيى، مما أدى إلى مصرع المعلمات الـ4 في موقع الحادث، ووفاة السائق أثناء نقله إلى مستشفى بني مالك العام.

كما نُقلت معلمتان مصابتان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

سبب الحادث

وبحسب وسائل إعلام محلية، أشار شهود عيان إلى أن خللًا في مكابح المركبة تسبب في فقدان السيطرة عليها أثناء نزولها من عقبة القرن، لتصطدم بالجبل وتستقر أسفل العقبة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

إعلان