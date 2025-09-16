زائر عملاق يقترب من الأرض في عرض كوني يُرى بالعين المجردة.. مشهد لن يتكرر قبل 7500 عام

من المنتظر أن يتمكن أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وغرب أوروبا من مشاهدة الكويكب العملاق “أبوفيس” (Apophis) بالعين المجردة عندما يقترب من سماء الأرض في 13 إبريل/نيسان 2029.

وإذا كانت السماء صافية، فيمكن بالعين المجردة رؤية الكويكب في صورة نجم خافت ساطع، مثله كباقي النجوم في مجموعة الدب الأكبر.

On 13 April 2029, the 375-metre asteroid Apophis will safely whizz by Earth, passing closer to the surface than satellites in geostationary orbit. The flyby of Apophis offers a truly unique opportunity to learn more about asteroids and how to protect Earth.… pic.twitter.com/3n7u6slMBm — ESA Operations (@esaoperations) April 14, 2025

زائر خطير

ونقل موقع “لايف ساينس” المتخصص في متابعة التطورات العلمية، عن ريتشارد بينزيل، أستاذ علوم الكواكب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قوله في مؤتمر “يوروبلانيت” للعلوم في هلسنكي عاصمة فنلندا، إن مرور كويكب “أبوفيس” “سيمثل المرة الأولى في تاريخ الفضاء التي يمكن فيها رؤية كويكب خطير محتمل بالعين المجردة”.

In 2029, asteroid Apophis will skim safely past Earth, where it will be visible to billions. For scientists, it's a once-in-a-millennium planetary experiment. https://t.co/lEkDW11kPF — Live Science (@LiveScience) September 9, 2025

مرة واحدة فقط كل 7500 عام

ويقدر علماء الفلك أن اقتراب كويكب بهذا الحجم -حيث يبلغ عرضه 340 مترا، وهو ما يعادل تقريبا ارتفاع برج إيفل عن الأرض- يحدث مرة واحدة فقط كل 7500 عام.

وعن أهمية الحدث قال بينزيل “بالنسبة للجمهور، سيكون مشهدًا رائعا لا يُنسى. أما بالنسبة للعلماء، فهو أمر أكثر ندرة، وتجربة طبيعية لا تُنسى، حيث سوف نشاهد مباشرة كيف تُعيد جاذبية الأرض تشكيل كويكب ضخم”.

وأوضح أننا “لن نعرف كيف يحدث هذا الأمر (إعادة تشكيل كويكب ضخم بفعل الجاذبية) حتى نشاهده”.

Who knew asteroid 99942 Apophis will be passing within 20,000 miles of Earth (current estimate) on April 13th 2029? @SunWeatherMan 20k miles is closer than the geo / GPS satellites. 999 (911 emergency equivalent in the U.K.)

42 – hitchhikers guide to the Galaxy

Apophis – the… pic.twitter.com/1FS9Fg2t1S — Mike Howton (@MikeHowton) September 16, 2025

هل يصطدم بالأرض؟

وأكد بينزيل، وهو متخصص في أبحاث أخطار الكويكبات ومخترع مقياس تورينو لأخطار الاصطدام بينها وبين الأرض، أن الكويكب “أبوفيس” سوف يقترب بسلام من الأرض ولن يصطدم بها.

وقال بينزيل في مؤتمر “يوروبلانيت” في هلسنكي “سوف يمر أبوفيس بسلام عبر الأرض”، وكرر الجملة ثلاث مرات للتأكيد على أنه لا توجد أخطار من اصطدام كويكب “أبوفيس” بكوكب الأرض.

يذكر أن العلماء أطلقوا على الكويكب اسم “99942 أبوفيس”، نسبة إلى “أبوفيس” إله العالم السفلي عند قدماء المصريين.

ومنذ عام 2021 قام العلماء بإزالة الكويكب “أبوفيس” من أخطار الاصطدام بالأرض، وقدروا أنه لن يمثل تهديدا لكوكب الأرض مدة 100 عام على الأقل.