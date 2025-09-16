عمره 3 آلاف عام.. اختفاء سوار أثري من المتحف المصري

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، عن اختفاء أحد الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدة أنها بادرت فور علمها بالواقعة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أحيلت القضية إلى الجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، وإخطار جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وأوضحت في بيان أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لمراجعة وحصر كل المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، كما جرى تعميم صورة القطعة المفقودة على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن إجراءات احترازية عاجلة تهدف إلى منع خروجها من البلاد.

من جانبه، أكد مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص السوار المختفي، مشددا على أن الأساور الظاهرة في تلك الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف.

وأوضح أن القطعة محل التحقيق مختلفة تماما، إذ إنها سوارة ذهبي مزين بخرز كروي من حجر اللازورد يعود إلى مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.

وأشار البيان إلى أن تأجيل الإعلان عن الواقعة في وقت سابق جاء بهدف توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات بعيدا عن أي ضغوط إعلامية، مؤكدا التزام الوزارة بأعلى معايير الشفافية في التعامل مع القضية.