الرعاية بالحيوان.. كيف تبني علاقة صحية مع صديقك الأليف؟

شهد الاهتمام برعاية الحيوانات الأليفة ارتفاعا ملحوظا عالميا، حيث أكدت تقارير الدور الحيوي للحيوان في تحسين الصحة النفسية ودعم العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع.

وتُظهر دراسة أجراها معهد بحوث العلاقة بين الإنسان والحيوان (HABRI) أن امتلاك الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط، يقلل من التوتر والقلق، ويعزز التفاعل الاجتماعي، خاصة في المجتمعات الحضرية.

إيجابيات رعاية الحيوانات الأليفة

تحسن الصحة النفسية : أظهرت أبحاث حديثة أن الحيوانات الأليفة تساعد في تقليل الشعور بالوحدة والاكتئاب، وتدعم الاستقرار العاطفي لدى أصحابها. فالتمشي مع الكلب أو اللعب مع الحيوان يرفع من مستوى النشاط البدني، ويُشعر الفرد بالأمان والدعم العاطفي.

: أظهرت أبحاث حديثة أن الحيوانات الأليفة تساعد في تقليل الشعور بالوحدة والاكتئاب، وتدعم الاستقرار العاطفي لدى أصحابها. فالتمشي مع الكلب أو اللعب مع الحيوان يرفع من مستوى النشاط البدني، ويُشعر الفرد بالأمان والدعم العاطفي. تعزيز العلاقات الاجتماعية : بحسب دراسة لـ”BMC” شملت أكثر من 8000 شخص في اليابان، فإن امتلاك أكثر من نوع من الحيوانات يرتبط بزيادة الروابط الاجتماعية والانتماء إلى الحي، كما أن أصحاب الكلاب خاصة أكثر تفاعلا وتواصلا مع الجيران.

: بحسب دراسة لـ”BMC” شملت أكثر من 8000 شخص في اليابان، فإن امتلاك أكثر من نوع من الحيوانات يرتبط بزيادة الروابط الاجتماعية والانتماء إلى الحي، كما أن أصحاب الكلاب خاصة أكثر تفاعلا وتواصلا مع الجيران. تعليم المسؤولية والرحمة للأطفال : مشاركة الأطفال في رعاية الحيوان تنمي لديهم حس المسؤولية والرحمة، وتعلمهم التعامل الإيجابي مع الكائنات الحية.

: مشاركة الأطفال في رعاية الحيوان تنمي لديهم حس المسؤولية والرحمة، وتعلمهم التعامل الإيجابي مع الكائنات الحية. توفير الدعم للأسر والمعاقين: الحيوانات المساعدة تساند ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفف من أعباء الحياة اليومية.

سلبيات وتحديات رعاية الحيوانات

أخطار صحية : رغم الفوائد فقد تحمل الحيوانات بعض الجراثيم والأمراض المعدية للبشر، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة. لذلك من الضروري الالتزام بالنظافة وزيارات الطبيب البيطري واتباع إرشادات الصحة العامة.

: رغم الفوائد فقد تحمل الحيوانات بعض الجراثيم والأمراض المعدية للبشر، خاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة. لذلك من الضروري الالتزام بالنظافة وزيارات الطبيب البيطري واتباع إرشادات الصحة العامة. تكاليف الرعاية : تتحمل الأسر تكاليف مستمرة للرعاية البيطرية والغذاء والإيواء، مما يشكل عائقا عند البعض. وهنا يأتي دور التشريعات مثل قانون “PAW” الذي يسعى لجعل الرعاية البيطرية أكثر سهولة من خلال إدراجها في حسابات الادخار الصحية.

: تتحمل الأسر تكاليف مستمرة للرعاية البيطرية والغذاء والإيواء، مما يشكل عائقا عند البعض. وهنا يأتي دور التشريعات مثل قانون “PAW” الذي يسعى لجعل الرعاية البيطرية أكثر سهولة من خلال إدراجها في حسابات الادخار الصحية. صعوبات السكن الملائم : يواجه الكثيرون تحديات في العثور على سكن صديق للحيوانات الأليفة، الأمر الذي قد يمنعهم من تبني حيوان أو المحافظة عليه.

: يواجه الكثيرون تحديات في العثور على سكن صديق للحيوانات الأليفة، الأمر الذي قد يمنعهم من تبني حيوان أو المحافظة عليه. التغيير في نمط الحياة: امتلاك الحيوان يتطلب تغييرا في الروتين اليومي وتخصيص وقت وجهد للرعاية، مما قد لا يناسب الجميع.

وتشدد دراسة PAWS العالمية على أهمية تعزيز التوعية المجتمعية والبحث العلمي بشأن العلاقة بين الإنسان والحيوان، وتوصي بتوسيع نطاق الدراسات لتشمل ثقافات متعددة.

نصائح لبناء علاقة صحية مع الحيوان الأليف