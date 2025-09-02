شاهد: عملية طعن وسط مرسيليا والشرطة تقتل المُنفذ

قتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا يُشتبه في تنفيذه عملية طعن استهدفت أشخاصا وسط مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، عصر الثلاثاء، بحسب مصدر أمني.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن المهاجم أقدم على طعن أربعة أشخاص على الأقل في شارع كور بيلسونس القريب من الميناء القديم، وهي منطقة معروفة بنشاط تجارة المخدرات في مرسيليا، قبل أن تتدخل الشرطة بشكل سريع وترديه قتيلا.

ولم تتضح حتى الآن الحالة الصحية الدقيقة للمصابين جراء الهجوم.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Marseille : voici la vidéo de l’homme abattu par la police après avoir agressé plusieurs personnes dans un hôtel. https://t.co/jVXdEkTudD pic.twitter.com/qJpm9BSnt2 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) September 2, 2025

وقال شاهد عيان من سكان المنطقة للوكالة إن الشرطة حضرت “بسرعة كبيرة”. وأضاف أن أفراد الشرطة حاولوا توقيف المهاجم أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، لكن الأخير حاول مهاجمة أحدهم بسكين.

وأفاد شاهد آخر بأنه رأى رجلا يحمل “سكينَي جزار كبيرين”. ووفق مصدر مطلع على الملف، فإن الحادث يبدو أنه نشب إثر شجار خارج مطعم كباب في المنطقة.