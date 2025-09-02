مفاجأة من “تشات جي بي تي” إلى أهالي الأطفال والمراهقين

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية عن إطلاق آلية جديدة تتيح للأهل مراقبة نشاط أبنائهم على تطبيق الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي”، وذلك ضمن جهود لتعزيز الأمان الرقمي وحماية المراهقين من المخاطر، خصوصًا بعد اتهامات وجهها والدا فتى أمريكي بأن التطبيق شجّع ابنهما على الانتحار.

وذكرت “أوبن إيه آي” على مدونتها الرسمية أنه خلال الشهر المقبل سيتمكن الأهل من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين والتحكم في كيفية استجابة “تشات جي بي تي” لهم عبر قواعد سلوك خاصة بالنموذج.

كما سيكون بإمكانهم تلقّي تنبيهات تلقائية عند رصد ضيق نفسي أو عاطفي في محادثات أطفالهم، إلى جانب القدرة على ضبط إعدادات الحساب ومراقبتها عن بُعد.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت الشركة في نهاية أغسطس/آب الماضي استعدادها لإطلاق آلية رقابة للأهل، عقب رفع دعوى قضائية من أسرة فتى في كاليفورنيا انتحر عن عمر 16 عامًا، بحجة أن “تشات جي بي تي” قدم له تعليمات شجّعته على إنهاء حياته.

وأضافت الشركة أنها تواصل تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لتمييز علامات الضيق النفسي والاستجابة لها بشكل أفضل، كما ستعيد توجيه بعض المحادثات الحساسة إلى نماذج أكثر تطورًا مثل “GPT-5-thinking”، والتي تلتزم بإرشادات السلامة وتطبقها بشكل منهجي للمحافظة على أمان المستخدمين، مع توقعات بدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في غضون 120 يوما.