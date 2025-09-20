العثور على جثث 5 جيولوجيين إثر حادث غرق مركبة برمائية في روسيا (فيديو)

انتشلت فرق الإنقاذ في إقليم ترانسبايكاليا الروسي جثتي شخصين من داخل مركبة برمائية غارقة في بحيرة أموديسا بمنطقة كالارسكي، ليتأكد مصرع 5 جيولوجيين في الحادث، وفق ما أعلنت إدارة الدفاع المدني والسلامة من الحرائق.

وأوضحت الإدارة، عبر بيان نشرته على قناتها في “تلغرام”، أن جثث الضحايا نُقلت إلى المستشفى المركزي بالمنطقة للتعرف إليها، مشيرة إلى استمرار العمل بآليات ثقيلة لانتشال المركبة الغارقة من قاع البحيرة.

وكانت الحادثة قد وقعت يوم الثلاثاء الماضي، عندما تعطلت مكابح مركبة تقل 9 جيولوجيين فسقطت في البحيرة، وتمكن 4 منهم من النجاة، فيما عُثر لاحقا على جثث الضحايا الخمسة بعد عمليات غوص متواصلة.

ومن جهتها، أعلنت السلطات الروسية أن الغواصين وثقوا بالصور و”الفيديو”، لحظة وجود المركبة البرمائية الغارقة في قاع بحيرة أموديسا بإقليم زابايكاليا، بعد الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة الجيولوجيين الخمسة.