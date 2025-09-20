“ألف ليلة وليلة”.. كيليان مورفي يفاجئ جماهير كورك بأغنية أم كلثوم في عرض مدهش (شاهد)

فاجأ الممثل الأيرلندي كيليان مورفي، نجم مسلسل “بيكي بلايندرز”، جمهوره بظهور غير متوقع في مهرجان (Sounds From A Safe Harbour) بمدينة كورك، حيث قدّم عرضا موسيقيا خلف أجهزة الـ”دي جي” داخل قاعة “ذا بافيليون”.

نجم هوليوود الحائز على جائزة أوسكار، والذي عُرف بشخصيته الهادئة بعيدًا عن الأضواء، أظهر جانبًا مختلفًا وهو يعزف مقاطع موسيقية لإحدى أغاني أم كلثوم، حيث قدّم إعادة توزيع “ريمكس” لأغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل واسع من الجماهير الذين أبدوا دهشتهم من اختياراته الموسيقية.

وقال مورفي عن تجربته “كان الأمر ممتعًا للغاية.. أي شيء يتعلق بالموسيقى يثير حماسي لأنني أعشقها”. وأضاف “الجمهور كان رائعا، والجميع كان يرقص، لقد كانت تجربة جميلة”.

شغف عميق بالموسيقى

وفي مقابلة إذاعية، رفض مورفي الكشف عن تفاصيل فيلم بيكي بلايندرز الجديد، مكتفيًا بالقول إن النص “رائع” وإن الفيلم من المتوقع طرحه العام المقبل، مؤكدًا أن العمل موجه بالدرجة الأولى للجمهور الذي أسهم في نجاح المسلسل.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، مورفي وهو يبتسم ويتمايل مع الموسيقى خلف الطاولة، في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاركته السابقة كـ”دي جي” في دار أوبرا كورك عام 2013، ما يعكس شغفه العميق بالموسيقى إلى جانب مسيرته الفنية.

وصنع مورفي اسمه في السينما البريطانية والأيرلندية قبل أن تحقق شهرته انفجارًا في الولايات المتحدة. فقد رسّخ حضوره من خلال أعمال بارزة مثل فيلم الرعب (28 Days Later) عام 2002، ثم دوره المميز كداميان أودونوڤان، المناضل من أجل استقلال أيرلندا، في فيلم (The Wind That Shakes the Barley) عام 2006.

وجاء الدور الذي غيّر مسيرته تمامًا مع شخصية توماس شيلبي في مسلسل بيكي بلايندرز الشهير من إنتاج بي بي سي عام 2013. فقد جسّد مورفي زعيم العصابة العائد من الحرب العالمية الأولى، محطمًا باضطراب ما بعد الصدمة، مجسّدًا مزيجًا فريدًا من القسوة والهشاشة الداخلية، ما أكسبه تقدير النقاد والجمهور على حد سواء.