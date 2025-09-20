مفاجآت “إيغ نوبل”.. جوائز العِلم الطريف تكرّم بيتزا السحالي وثوم الرضّع (صور)

حصلت أفكار من بينها طلاء الأبقار بخطوط الحمير الوحشية لإبعاد الذباب عنها، وطهو الصلصة الإيطالية من دون تكوّن كتل، على مكافآت نسخة ساخرة من جوائز “نوبل”، تحتفي بالبحث العلمي ولكن بطريقة تثير الضحك.

أطلق على هذه المسابقة اسم “إيغ نوبل” (Ig-Nobel)، وهي تشابه كلمة “إيغنوبل” (ignoble) بالإنجليزية التي تلفظ بالطريقة نفسها وتعني “حقير”، وتمنح المسابقة مكافآت على إنجازات تثير الضحك بداية، لكنها تجعل من يسمعها يفكر فيها.

أقيم احتفال توزيع هذه الجوائز على الفائزين الـ10 في دورته الـ35 في مدينة بوسطن الأمريكية، الخميس الماضي، قبل شهر من الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل.

الصلصلة

وحصل إيطاليون على جائزة الفيزياء عن دراسة مميزة تتناول كيفية تجنب الكتل قي صلصة “كاتشيو إي بيبيه” عند إعدادها بضبط نسبة النشاء داخل الصلصة بحيث لا تنفصل البروتينات وتتكتّل.

الأظافر

أما جائزة “إيغ نوبل” للآداب فمُنِحَت لوليام ب. بين الذي توفي عام 1989 بعدما كرس جزءا كبيرا من حياته لأظافره، إذ أكَبَّ هذا الباحث طوال 35 عاما على قياسها وتسجيل بيانات عن نموّها ونشر نصوص كل 5 إلى 10 سنوات عنها.

وروى نجله بينيت الذي تسلّم الجائزة عنه أنه “كان يضع علامة صغيرة” على أظافره “ثم يراقبها بعناية أثناء نموها”.

النرجسي

ونال فريق من الباحثين البولنديين والكنديين والأستراليين جائزة “إيغ نوبل” في علم النفس عن دراستهم التي تتناول ما يحدث للشخص النرجسي عندما يُقال له إنه ذكي.

بيتزا السحالي

وكانت جائزة “إيغ نوبل” للتغذية من نصيب باحثين أجروا دراسة عن السحالي خلال بحثها عن بقايا طعام بفنادق في توغو، وتبيّن لهم أنها تأكل البيتزا، وتفضل تلك المصنوعة بـ4 أنواع من الأجبان.

الرضّع والثوم

وأعطيَت جائزة طب الأطفال لبحث عن شعور الأطفال خلال الرضاعة الطبيعية عندما تأكل أمهاتهم الثوم، وكانت المُفاجأة أنّ “الأطفال أحبّوا طَعم الثوم ورضعوا لمدة أطول”.

طلاء الأبقار

وانتزع فريق من الباحثين اليابانيين جائزة نوبل في علم الأحياء، بعدما أثبت أن طلاء الأبقار بخطوط كتلك التي تتميز بها الحمير الوحشية، يحميها من الذباب.

خمر الخفافيش

وكانت الخفافيش محور بحث الفائزين بجائزة “إيغ نوبل” في مجال الطيران، إذ أثبتوا عدم قدرتها على الطيران بعد تناول الكحول من خلال نظامها الغذائي المكون من الفاكهة المخمرة، وأشاروا إلى أن “المشكلة هي أن الخفافيش تُحب الكحول”.

ابتلاع “التفلون”

وخُصِّصَت جائزة الكيمياء لفريق حاول معرفة ما إذا كان ابتلاع مادة “التفلون” الكيميائية المستخدمة في أواني الطهو غير اللاصقة، يتيح للشخص تناول الطعام حتى الشبع من دون اكتساب سعرات حرارية.

“أنوف بشرية شجاعة”

وتسلّم باحثون هنود جائزة الهندسة، لإثباتهم أن الأحذية ذات الرائحة الكريهة تُقلل من متعة استخدام رفوف الأحذية، وأوضحوا أنهم تمكنوا من إجراء دراستهم بفضل “أنوف بشرية شجاعة”.