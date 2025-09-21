حملوا المراسل فوق الأكتاف.. أغاني الساروت تضيء ليالي حمص بتعليلة ثورية (شاهد)

في مساء السبت من كل أسبوع، يزور مراسل الجزيرة مباشر في سوريا إحدى محافظاتها للتعرف عليها من خلال أهلها واستطلاع أرائهم في أهم التغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة بين ما كانت تحياه في ظل نظام الأسد المخلوع وبعد سقوطه، وأهم احتياجات المحافظة.

“تعليلة” احتفاء بالجزيرة مباشر

فعالية هذا الأسبوع كانت من محافظة حمص الشهيرة، التي اختُتمت بتعليلة (أغنية شعبية) احتفى خلالها الأهالي بمحافظتهم ذات الإسهام المؤثر في الثورة السورية، وكان المشهد اللطيف هو حمل مراسل الجزيرة مباشر على الأكتاف ترحيبا واحتفاء بوجوده بينهم هذا الأسبوع.

أهازيج وأغاني في حمص.. مع تعليلة سورية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/h1Nog7X1Hu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2025

“منشد الثورة وحارسها”

التعليلة الشهيرة أداها من قبل أحد رموز الثورة السورية، الشهيد عبد الباسط الساروت، المعروف بـ”منشد الثورة وحارسها”.

وانضم الساروت إلى الثورة السورية منذ انطلاقتها متخليا عن حلمه الرياضي في أن يصبح لاعب كرة قدم، وشكَّل نموذجا ثوريا تحوَّل إلى قدوة لآلاف السوريين، إذ عُرف بتصدُّره المظاهرات وحبه للأهازيج الثورية، قبل أن يدفعه بطش النظام للتحول إلى العمل المسلح، فأسَّس كتيبة “شهداء البياضة” وقاتل ضد نظام الأسد، فنكل النظام بأسرته للضغط عليه ودفعه إلى الاستسلام، لكن الساروت أبى أن يخرج من حمص وشهد حصارها، قبل أن يُهجَّر إلى شمال سوريا ليكمل رحلة قتاله ضد النظام.

وواصل الساروت قتاله من الجبهات إلى أن أصيب وقُتل في إدلب (8 يونيو/حزيران 2019)، لتنتهي بذلك رحلة حياة ثائر و”بلبل” ثورة عنوانها “الكرامة”.

كلمات التعليلة

لأجل عيونك يا حمص .. بنقدّم الأرواح

نتشابك بالأيادي .. ونداوي الجراح

يا حمصي يالّا نادي .. خلّي حمص ترتاح

يا حمصي يالّا نادي .. خلّي حمص ترتاح

هي كرمالك يا حمص .. أعلنّا الكفاح

~~

والنصر ده بعون الله .. داوينا الجراح

يا حمصي يالّا نادي .. خلّي حمص ترتاح

يا حمصي يالّا نادي .. خلّي حمص ترتاح

لأجل عيونك يا حمص .. بنقدّم الأرواح

نتشابك بالأيادي .. ونداوي الجراح

يا حمصي يالّا نادي .. خلّي حمص ترتاح

لأجل عيونك يا حمص .. بنقدّم الأرواح

نتشابك بالأيادي .. ونداوي الجراح