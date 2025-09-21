العالم يترقب كسوف الشمس اليوم.. القمر “يعض” القرص المضيء في مشهد فلكي مدهش

يقع اليوم الأحد كسوف جزئي للشمس، الأمر الذي يمكّن هواة الظواهر الفلكية من رؤية مشهد فلكي فريد، وهو مشهد الشمس وكأن قطعة منها قد اختفت بعد أن “قضمها” القمر.

ويحدث كسوف جزئي للشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس، حاجبًا جزءًا من قرص الشمس عن الرؤية، بحيث يبدو القمر كما لو أنه اخترق قرص الشمس أو أخفى جانبا منها.

ووفق مجلة “سبيس” المتخصصة في الظواهر الفلكية، يبدأ كسوف الشمس الساعة 13:29 مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:29 بتوقيت غرينتش)، ويصل إلى أقصى درجاته الساعة 15:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:41 بتوقيت غرينتش).

ويمكن رؤية الكسوف الجزئي للشمس بالعين المجردة فوق أجزاء من نيوزيلندا والساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا وجزر المحيط الهادئ.

وستكون نيوزيلندا واحدة من أفضل المناطق في العالم لمشاهدة الكسوف، وسيكون مرئيًا هناك مع شروق الشمس في صباح الاثنين 22 سبتمبر/أيلول. وفي بعض مناطق نيوزيلندا يمكن رؤية ما يصل إلى 70% من الشمس مغطاة اثناء الكسوف بسبب القمر.

وينصح العلماء بضرورة ارتداء نظارات خاصة لمتابعة كسوف الشمس لتجنب الأضرار التي يمكن أن تلحق بمن يحدق في أشعة الشمس لفترة طويلة.

خسوف القمر ثم كسوف الشمس

وتشهد نيوزيلندا وأستراليا والمناطق المحيطة بها كسوفًا للشمس بعد أسابيع فقط من حدوث خسوف للقمر في نفس المنطقة، والأمر ليس صدفة، ويرجع إلى الحركة المستمرة للأرض والشمس والقمر.

ويحدث خسوف القمر، عند اكتمال القمر، عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر وتحجب بظلها جزء من القمر أو تحجبه بالكامل. وبعد حوالي أسبوعين يكون القمر بين الأرض والشمس، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى كسوف الشمس.

ولكننا لا نرى دائمًا خسوفًا للقمر مع اكتماله، ولا نرى دائمًا كسوفًا للشمس مع القمر الجديد، إذ يجب أن تسمح الحركة في نظام الشمس والأرض والقمر بهذه الظواهر الفلكية.

بعبارة أخرى يجب أن تسمح درجة ميل الأرض أثناء دورانها، في حالة خسوف القمر، بأن تلقي الأرض بظلها على القمر؛ وفي حالة كسوف الشمس، بأن يحجب القمر ضوء الشمس.