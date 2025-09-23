الأمن الغذائي.. لماذا يهمك أنت قبل أن يهم الحكومات؟

لا يرتبط الأمن الغذائي بالحكومات وحدها، بل هو جزء لا يتجزأ من حياة أي شخص وأسرته، فإذا كنت تهتم بتوفير غذاء آمن وصحي لعائلتك اليوم وفي المستقبل، فالأمن الغذائي يهمك بشكل مباشر.

مستقبلك الصحي واستقرار حياتك اليومية يتأثران بقدرتك على الحصول على الغذاء المناسب، وليس فقط في أوقات الأزمات، بل كل يوم وفي كل وجبة.

ما هو الأمن الغذائي؟

يعرّف مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 الأمن الغذائي بالحالة التي “يكون لدى الناس فيها القدرة على الوصول إلى كمية كافية من الغذاء الآمن والمغذي لضمان نمو طبيعي وتطور صحي، والحفاظ على حياة نشطة وصحية”.

يتكون الأمن الغذائي من أربعة أبعاد رئيسية:

توفر الغذاء: الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

إمكانية الوصول: قدرة الأفراد على شراء الغذاء.

الاستفادة: قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

الاستقرار: استمرار توفر الغذاء والوصول إليه على مدى الزمن.

لماذا يعد الأمن الغذائي ضروريا لكل إنسان؟

الحصول على غذاء كافٍ وصحي هو حق إنساني أساسي لا يقل أهمية عن الحق في التعليم أو الصحة، فعدم توفر الغذاء يؤثر في صحة الإنسان ونمو الأطفال ونجاحهم الدراسي، كما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، كالنزوح وتفكك الأسر.

كم شخصا يعاني انعدام الأمن الغذائي؟

وصل عدد من يعانون الجوع المزمن إلى نحو 757 مليون شخص عام 2023، بينما يعاني أكثر من 343 مليونا انعدام الأمن الغذائي الحاد في 74 دولة، بحسب بيانات برنامج الأغذية العالمي.

أسباب انعدام الأمن الغذائي:

هناك عوامل عدة رئيسية تشمل:

النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي.

التغير المناخي والأحوال الجوية القاسية (مثل الجفاف والفيضانات).

الصدمات الاقتصادية كارتفاع الأسعار أو فقدان الوظائف.

ضعف البنية التحتية الزراعية وقلة دعم الزراعة المستدامة.

هذه العوامل غالبا ما تتداخل وتؤدي إلى تراجع توفر الغذاء وارتفاع سعره وصعوبة وصوله إلى الفئات الأكثر ضعفا.

كيف تؤثر الزراعة المستدامة في الأمن الغذائي؟

الزراعة المستدامة هي الحل الأبرز لمستقبل الغذاء.

تحقيق ذلك يتطلب وفقا للبنك الدولي:

استخدام تقنيات حديثة للحفاظ على خصوبة الأرض وترشيد المياه.

دعم صغار المزارعين وتدريبهم على أساليب إنتاج مستدامة.

تطوير سلاسل الإمداد وتقليل خسائر ما بعد الحصاد.

الاستثمار في الأبحاث الزراعية لرفع إنتاجية المحاصيل ومقاومة الأمراض والآفات.

كيف يمكن للفرد أن يحسّن أمنه الغذائي؟

يبدأ الموضوع بخطوات صغيرة، بحسب “worldvision“:

اتبع نظاما غذائيا متنوعا ومتوازنا، ولا تعتمد على نوع واحد من الغذاء.

حاول دعم المنتجات المحلية لضمان استدامة الزراعة في مجتمعك.

كن واعيا بترشيد الاستهلاك وتخزين الغذاء بطريقة آمنة.

التثقيف بشأن التغذية السليمة للمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية.

في حالات الأزمات، شارك في المبادرات المجتمعية التي تساند الأسر الفقيرة والمزارعين.

هل يوجد مقياس عالمي لانعدام الأمن الغذائي؟

نعم، يوجد “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (IPC) الذي يقيس درجة شدة انعدام الأمن الغذائي من مرحلة الأمان التام إلى المجاعة. يستخدم هذا النظام بيانات من الحكومات وبرامج الأغذية العالمي لتوجيه الاستجابة الإنسانية.

أسئلة شائعة:

هل الزراعة المستدامة حل مستقبلي؟

الزراعة المستدامة ضرورية لمواجهة تحديات المناخ وضمان استمرار توفر الغذاء للأجيال القادمة.

كيف تسهم في تحسين أمنك الغذائي؟

ادعم المنتجات المحلية، وشارك في حملات التوعية والتثقيف الغذائي، وكن جزءا من الحل عبر تقليل الفاقد الغذائي واختيار غذاء صحي ومستدام.