ترامب يقدّم نصائح إلى الحوامل

وجَّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، نصائح للنساء الحوامل لتجنب إصابة أطفالهن “بالتوحد”.

وأوصى ترامب النساء الحوامل بعدم تناول دواء باراسيتامول الواسع الاستخدام، زاعما أنه “قد يكون على صلة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحد”، كما رأى أنه “لا داعي” لتلقيح الرضّع ضد التهاب الكبد من نوع “ب”.

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض محورها التوحد “لا تتناولنه!”، في إشارة إلى الدواء المسكّن للآلام والخافض لحرارة الجسم.

كما أضاف الرئيس الأمريكي أن لا سبب يدعو إلى تلقيح الرضّع ضد التهاب الكبد من نوع باء.

وقال ترامب إن هذا المرض “ينتقل من طريق الجنس. ولا سبب يدعو إلى تلقيح طفل أبصر النور لتوّه ضد التهاب الكبد من نوع باء. ولا بد إذَن من انتظار أن يكتمل نمو الطفل ويبلغ الثانية عشرة لتحصينه”.

وفي الولايات المتحدة وبلدان أخرى، يوصى بتلقيح الرضّع ضد التهاب الكبد من فئة باء خصوصا، بسبب خطر انتقال العدوى من الأم إلى طفلها خلال الحمل أو الولادة.