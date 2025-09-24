إنجاز طبي مصري.. تقنية مناظير جديدة تقلل الحاجة لجراحات المريء (فيديو)

في إنجاز طبي مصري جديد، سلطت تقنية مناظير مبتكرة، أطلق عليها اسم “مدكور تكنيك” (تقنية مدكور)، الضوء على جهود الطبيب المصري المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، أحمد مدكور، لتخفيف معاناة مرضى تعذر الارتخاء المريئي الحاد، وهو مرض يصعب فيه مرور الطعام من الفم إلى المعدة بشكل طبيعي.

وتتمثل إحدى طرائق العلاج في إجراء بَضع العضلة بالمنظار، وهو إجراء بسيط يجرى عبر الفم لعمل شق صغير في العضلة المشدودة أسفل المريء بهدف تسهيل ابتلاع الطعام.

التشريح العضلي الأولي

ومع ذلك، تواجه بعض الحالات المتقدمة صعوبة في إدخال الأنبوب المستخدم لإجراء العملية بسبب التندب الشديد في جدار المريء، مما يجعل تنفيذ العملية معقدا. هنا جاءت أهمية تقنية “التشريح العضلي الأولي” التي ابتكرها مدكور، والتي تساعد على تجاوز هذه المشكلة وتمكن الأطباء من إكمال عملية بضع العضلة بنجاح دون اللجوء إلى الجراحات الأكثر تدخلا مثل الاستئصال الكلي أو الجزئي للمريء.

وقال مدكور لوكالة “رويترز” بأن “التقنية اسمها تشريح عضلي أولي (بالإنجليزية مدكور تكنيك). بدأنا نطبقها في علاج مرضى الأكاليزيا (صعوبة البلع)، وهي مختلفة عن البويم التقليدي (بضع العضلة بالمنظار عن طريق الفم).. هذه التقنية بدأت تحل مشكلة المرضى في مراحل متقدمة من الأكاليزيا. وأرسلنا البحث للجورنال الأوروبي ‘اندوسكوبي’ وتم نشره بدون تعديل بنفس المسمى”.

مرض نادر

وأضاف أن مرض الأكاليزيا نادر ويصيب نحو واحد لكل ثلاثة آلاف شخص، مشيرا إلى أن تقنيات مناظير الفراغ الثالث طبقت منذ عام 2010، وأن تطويره الجديد أضاف تحسينات مهمة في هذا المجال المتقدم من مناظير الجهاز الهضمي.

وقال بعد إتمامه عملية منظار داخلي في مستشفى ببورسعيد “تمكنا من إضافة تطوير لتقنية هي الأعلى والأحدث في مجال مناظير الجهاز الهضمي، وهذا ما يفرحنا حتى مع قلة عدد المرضى”.